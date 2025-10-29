เครื่องบิน X-59 'เร็วเหนือเสียงแต่เงียบ' ขึ้นบินทดสอบครั้งแรกเหนือทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย

เครื่องบินเจ็ทความเร็วเหนือเสียงแต่เงียบ X-59 ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) ทะยานขึ้นเหนือทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร (28 ต.ค.) ในเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกของเครื่องบินทดลองซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำลายกำแพงเสียงและสร้างเสียงรบกวนน้อยที่สุด อันจะปูทางไปสู่การสัญจรทางอากาศเชิงพาณิชย์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
เครื่องบินซึ่งสร้างโดยบริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านอวกาศ ได้ขึ้นบินประมาณ 1 ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นจากรันเวย์ที่ Plant 42 ของโรงงาน Skunk Works ของล็อกฮีดในเมืองปาล์มเดล ซึ่งอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสไปทางเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร
หลังจากไต่ระดับความสูงเหนือทุ่งหญ้าทางตะวันออกของรันเวย์ เครื่องบินลำนี้ได้หันหัวไปทางเหนือมุ่งสู่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ และลงจอดอย่างปลอดภัยประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมาใกล้กับศูนย์วิจัยการบินอาร์มสตรองของนาซา โดยมีเครื่องบินของนาซาบินตามไปด้วย
รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเสียงคล้ายระเบิดที่มักเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินทำลายกำแพงเสียง โดยลดระดับลงเหลือเพียง "เสียงกระแทก" เบาๆ ที่ไม่ดังไปกว่าเสียงกระแทกประตูรถ
ความสมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีการบินระดับเดซิเบลต่ำเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการบินพาณิชย์ความเร็วเหนือเสียง ซึ่งเผชิญข้อจำกัดในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมาเป็นเวลานาน เนื่องจากความกังวลเรื่องเสียงรบกวน ตามข้อมูลของล็อกฮีด
การนำเครื่องบินออกจากกระดานวาดภาพและขึ้นสู่อากาศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมานาซาได้จ่ายงบประมาณให้ล็อกฮีดมากกว่า 518 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาและสาธิต X-59 ตามข้อมูลสัญญาของหน่วยงาน
เครื่องบินเจ็ทเครื่องยนต์เดียวลำนี้ซึ่งมีความยาวจากหัวถึงหางเพียงราวๆ 100 ฟุต (30 เมตร) บินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงในการบินครั้งแรกตามที่คาดการณ์ไว้ โดยใช้ความเร็ว 230 ไมล์ต่อชั่วโมง (370 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตามข้อมูลของล็อกฮีด มาร์ติน ส่วนระดับความสูงสูงสุดระหว่างการบินอยู่ที่ 12,000 ฟุต (3,660 เมตร)
เจ้าหน้าที่ด้านอวกาศราว 200 คนและครอบครัวของพวกเขาเฝ้าดูการทดสอบบินจากระยะที่ปลอดภัยบนทางหลวงใกล้เคียง
“X-59 ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกเมื่อเช้านี้” แคนดิส รูสเซล โฆษกของล็อกฮีดมาร์ติน กล่าวกับรอยเตอร์ทางอีเมล พร้อมยกย่องว่าเป็น “ก้าวที่สำคัญทางการบิน”
รูสเซล เผยด้วยว่า นีลส์ ลาร์สัน นักบินทดสอบ X-59 ชั้นนำของนาซา เป็นผู้ควบคุมห้องนักบินเดี่ยวสำหรับเที่ยวบินนี้
X-59 ซึ่งเป็นเครื่องบินทดลองรุ่นพิเศษ ถูกสร้างขึ้นให้มีความเร็วในการเดินทาง 925 ไมล์ต่อชั่วโมง (1,490 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) หรือ 1.4 มัค ที่ระดับความสูง 55,000 ฟุต (16,764 เมตร) ซึ่งสูงกว่าและเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปถึง 2 เท่า ตามข้อมูลจากล็อกฮีด
บริษัทระบุว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย X-59 จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนากฎระเบียบด้านเสียงใหม่สำหรับเที่ยวบินความเร็วเหนือเสียงเหนือพื้นดิน
ก่อนหน้านี้ เครื่องบิน Concorde ความเร็วเหนือเสียงเริ่มให้บริการเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกับสายการบินบริติชแอร์เวย์และแอร์ฟรานซ์ในปี 1976 แต่ต้องปลดประจำการลงในปี 2003 เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูง มีที่นั่งจำกัด และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงจากอุบัติเหตุร้ายแรงในเดือน ก.ค. ปี 2000 รวมถึงผลกระทบจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ปี 2001
ที่มา: รอยเตอร์