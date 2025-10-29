ฮุนเซนสะดุ้ง!'สม รังสี'ยุทรัมป์ใช้'เวเนซุเอลาโมเดล' จัดการสแกมเมอร์กัมพูชาที่มีรัฐบาลสนับสนุน

สม รังสี ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ที่ปัจจุบันลี้ภัยในต่างแดน เรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความมุ่งมั่นต่อสู้กับเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเผด็จการ พันธมิตรใกล้ชิดกับคอมมิวนิสต์จีน แบบเดียวกับที่แสดงออกในการจัดการกับรัฐบาลสนับสนุนอาชญากรรมของเวเนซุเอลา
ในคำแถลงที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก สม รังสี ซึ่งเพิ่งจัดตั้ง "รัฐบาลกัมพูชาอิสระ" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ยกย่องความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดของประธานาธิบดีทรัมป์ สำหรับการส่งทหารและทรัพยากรบังคับใช้กฎหมายเข้าไปยังแคริบเบียน เพื่อต่อสู้กับพวกค้ายาเสพติดและบ่อนทำลายเครือข่ายอาชญากรรมของรัฐบาลเวเนซุเอลา
เขาเรียกร้องว่ายุทธศาสตร์ระดับโลกแบบเดียวกันนี้ ประกอบกับการคว่ำบาตรอย่างเจาะจง ร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายและประสานงานระหว่างประเทศ ควรนำมาใช้โดยตรงจัดการกับการฉ้อโกง การค้ามนุษย์และขบวนการฟอกเงินที่กำลังเฟื่องฟูในกัมพูชา ภายใต้ระบบการปกครองที่ยาวนานของฮุนเซน
"แบบเดียวกับที่ เวเนซุเอลา และ คิวบา อำนวยความสะดวกแก่การลักลอบค้ายาเสพติดและบ่อนทำลายเสถียรภาพซีกโลกตะวันตก กัมพูชาและจีนเปิดทางให้แก่เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ ที่บ่อนทำลายระบบการเงินโลกและคุกคามความมั่นคงระหว่างประเทศ" สม รังสี ระบุ
สม รังสี ยังพูดถึงความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย ชาติเพื่อนบ้าน เน้นย้ำว่าความไม่ลงรอยระหว่าง 2 ประเทศดูเหมือนจะลากยาวต่อไป แม้มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเร็วๆนี้ภายใต้แรงสนับสนุนของทรัมป์ เขาเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่แค่ประเด็นพิพาทชายแดน แต่เป็นท่าทีเป็นปรปักษ์ของฮุนเซน ที่มีต่อความเคลื่อนไหวของไทยในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ป้อนกระแสเงินผิดกฎหมาย หล่อเลี้ยงให้รัฐบาลกัมพูชาอยู่รอดต่อไปได้
ข้อความที่นายสม รังสี โพสต์ ระบุต่อว่าบรรดาองค์กรนานาชาติที่ได้รับความนับถือและพวกนักสังเกตการณ์อิสราเอล ต่างให้คำจำกัดความกัมพูชา ว่าเป็น "รัฐมาเฟีย" ที่ก่อร่างสร้างตัวจากคอรัปชัน หนี้สินและการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์
องค์กรนิรโทษกรรมสากลรายงานในเดือนมิถุนายน 2005 ว่ารัฐบาลกัมพูชา จงใจเพิกเฉยต่อเหตุล่วงละเมิดต่างๆนานาภายในเขตล้อมรั้วไซเบอร์-สแกม ดินแดนที่เหยื่อถูกค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงานและทรมานระหว่างถูกกักขัง นอกจากนี้แล้ว สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ยังระบุกัมพูชาในปี 2025 ในฐานะ "ศูนย์กลางระดับโลกของปฏิบัติการสแกมเมอร์" และว่ากันว่าบริษัทต่างๆนานาเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ผู้นำฝ่านค้านกัมพูชารายนี้หยิบยกคดีของนายเฉิน จื้อ และ ปรินซ์ กรุ๊ป ที่ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรเมื่อเร็วๆนี้ ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรรมที่มีบ่อเกิดในจีน มีแนวทางอย่างไรในการฝังตัวเองเข้าไปในระบบการเมืองและเศรษฐกิจกัมพูชา เขาเน้นว่าแม้องค์กรอาชญากรรมหลายแห่งปฏิบัติการผ่านเครือข่ายจีน แต่บทบาทของจีนยังคงคลุมเรือ สลับไปมาระหว่างการให้ความร่วมมือแบบจำกัดกับการยอมอดทนโดยปริยาย ในครั้งที่กิจกรรมเหล่านี้พัวพันกับยุทธศาสตร์อย่างกว้างๆหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน
เขาเรียกร้องว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จในแคริบเบียน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย, คว่ำบาตรทางการเงิน, ปฏิบัติการต่างๆที่ขับเคลื่อนโดยข่าวกรอง และความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ควรถูกนำมาใช้ขุดรากถอนโคนโครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรมที่ฝังแน่นอยู่ในกัมพูชาและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สม รังสี เขียนปิดท้ายว่า การริเริ่มที่เด็ดขาดของสหรัฐฯ จะช่วยปกป้องพลเมืองอเมริกาและภาคธุรกิจ ก่อความยุ่งเหบิงแก่เครือข่ายการเงินผิดกฎหมายที่ค้ำยันรัฐบาลเผด็จการ และตอกย้ำความเป็นผู้นำโลกของอเมริกาในการปกป้องหลักนิติรัฐ
(ที่มา:Sam Rainsy)