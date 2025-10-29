จ่ายมาไวๆ!เซเลนสกีอยากสู้ต่อรัสเซีย2-3ปี แต่ขอยุโรปเดินหน้าสนับสนุนทางการเงิน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เมื่อวันอังคาร(28ต.ค.) ยอมรับเคียฟต้องการแรงสนับสนุนทางการเงินจากยุโรป สำหรับเดินหน้าสู้รบกับกองกำลังรัสเซียต่อไปอีก 2 ถึง 3 ปี ขณะเดียวกันก็เรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กดดัน สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ยุติการสนับสนุนที่ปักกิ่งมอบให้แก่มอสโก
เคียฟ พึ่งพิงอย่างมากต่อแรงสนับสนุนทั้งทางทหารและการเงินจากบรรดาพันธมิตรในต่างแดน เพื่อสกัดกั้นกองทัพรัสเซีย ซึ่งเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
"ผมเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งกับพวกผู้นำยุโรปทุกคน ผมบอกกับพวกเขาว่าเราจะไม่เดินหน้าสู้รบไปอีกหลายทศวรรษ แต่สำหรับบางครั้ง คุณต้องแสดงให้เห็นว่า คุณจะสามารถมอบแรงสนับสนุนทางการเงินอย่างมั่นคงแก่ยูคเรน" เซเลนสกีกล่าวเมื่อวันอังคาร(28ต.ค.) "นี่เหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีแผนการนี้อยู่ในความคิด 2-3 ปี" ผู้นำยูเครนระบุ อ้างถึงแผนของอียูที่คิดนำทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้ไปช่วยเคียฟ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกผู้นำยุโรป มอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุโรป เดินหน้าด้วยทางเลือกต่างๆสำหรับหาเงินสนับสนุนยูเครนต่อไปอีก 2 ปี เปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้ในจำนวนมหาศาล โดยใช้ทรัพย์สินหลายแสนยูโรของรัสเซีย ที่ทางกลุ่มอายัดไว้ มาเป็นทุน
"ถ้าสงครามจบใน 1 เดือน เราจะใช้เงินนี้ในด้านการฟื้นฟู ถ้ามันไม่จบใน 1 เดือน แต่หลังจากนั้นสักพัก เมื่อนั้นเราจะใช้มันซื้ออาวุธ ง่ายๆเลย เราไม่มีทางเลือกอื่นๆ" เซเลนสกีกล่าว
นอกจากนี้แล้วผู้นำยูเครน ยังเรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้กดดัน สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ตัดลดแรงสนับสนุนที่มีต่อรัสเซีย ครั้งที่ทรัมป์ มีกำหนดพบปะกับ สี ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
"ผมคิดว่ามันอาจเป็นความเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งที่สุดหนหนึ่งของทรัมป์ ตามหลังมาตรการคว่ำบาตรที่เด็ดเดี่ยว ถ้าจีนพร้อมลดการนำเข้าจากรัสเซีย" เซเลนสกีบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอังคาร(28ต.ค.)
ทรัมป์ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงาน 2 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเรียกร้องพวกผู้ซื้อพลังงานส่งออกอันสำคัญของมอสโก โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ลดการซื้อ ที่ทางวอชิงตันและเคียฟกล่าวอ้างว่าเท่ากับเป็นการมอบเงินทุนแก่รัสเซียนำไปใช้รุกรานยูเครน
ท่ามกลางสงครามที่ลากยาวมานานกว่า 3 ปี รัสเซียกำลังรุกคืบในทุกแนวหน้า แม้ต้องแลกด้วยความสูญเสียมหาศาลก็ตาม
เซเลนสกี ยอมรับว่ากองกำลังรัสเซีย รุกคืบฐานที่มั่นหนึ่งในเมืองโปครอฟส์ก ทางตะวันออกของยูเครน อดีตศูนย์กลางการเดินรถไฟที่สำคัญ ที่ทางมอสโกพยายามบุกยึดเมื่อราวๆ 1 ปีก่อน "ทหารรัสเซียประมาณ 200 นาย ประจำการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เราเห็นมันจากโดรน ปัจจุบัน โปครอฟส์ก คือเป้าหมายหลักของรัสเซีย" เซเลนสกีกล่าว
(ที่มา:เอเอฟพี)