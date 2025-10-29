หักหน้าทรัมป์!อิสราเอลฟื้นปฏิบัติการถล่มกาซา อ้าง'ฮามาส'ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

อิสราเอล กลับมาโจมตีในฉนวนกาซาอีกรอบในวันอังคาร(28ต.ค.) หลังกล่าวหาพวกนักรบฮามาส ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในดินแดนปาเลสไตน์ บททดสอบล่าสุดในข้อตกลงอันเปราะบางที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลาง
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายในเหตุโจมตีดังกล่าว ในนั้น 4 คนตายในย่านซาบราของกาซา ซิตี และ 5 รายเสียชีวิตในรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกเล่นงานในย่านข่านยูนิส อ้างอิงข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น
กองทัพอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตี แต่มันถือเป็นเหตุรุนแรงล่าสุดในข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาแล้ว 3 สัปดาห์ ขณะที่มันยังเกิดขึ้นตามหลังถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ที่ประกาศกร้าวว่าเขาได้สั่งให้การให้กองทัพอิสราเอลทำการโจมตีอย่างหนักหน่วงในทันที
ถ้อยแถลงนี้ไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเจาะจงสำหรับการโจมตี แต่เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าฮามาสละเมิดหยุดยิงด้วยการโจมตีกองกำลังอิสราเอลในพื้นที่หนึ่งของฉนวนกาซา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล "นี่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งอีกครั้ง" เจ้าหน้าที่ระบุ
ข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ช่วยหยุดสงครามที่ลากยาวมานานกว่า 2 ปี ที่โหมกระพือขึ้นตามหลังพวกนักรบฮามาสบุกโจมตีสายฟ้าแลบเล่นงานอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคม 2023 สังหารผู้คนไปหลายพันราย กระตุ้นให้อิสราเอลแก้แค้นด้วยการบุกทำลายล้างฉนวนกาซา สังหารผู้คนไปหลายหมื่นคน
ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลทรัมป์ ที่แห่แหนเดินทางเยือนอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวว่าแม้มีเหตุปะทุล่าสุด "แต่ข้อตกลงหยุดยิงได้รับการยึดถือ"
"มันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการปะทะประปรายตรงนั้นตรงนี้" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในอาคารรัฐสภา "เรารู้ว่าฮามาสหรือใครบางคนภายในกาซาโจมตีทหารอิสราเอล เราคาดหมายไว้อยู่แล้วว่าอิสราเอลจะตอบโต้ แต่ผมคิดว่าสันติภาพของประธานาธิบดีจะได้รับการยึดถือแม้ว่าเกิดเรื่องนี้"
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(28ต.ค.) สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานว่ามีเหตุยิงตอบโต้กันไปมาระหว่างกองกำลังอิสราเอลและนักรบฮามาส ในเมืองราฟาห์ ทางใต้ของกาซา อย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
ในส่วนของฮามาส ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีกองกำลังอิสราเอลในราฟาห์ นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มยังระบุในถ้อยแถลงว่าพวกเขายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงในกาซา
การโจมตีในวันอังคาร(28ต.ค.) มีขึ้นตามหลังสิ่งที่อิสราเอลเรียกว่า "ปฏิบัติการโจมตีเจาะจงเป้าหมาย" เมื่อวันเสาร์(25ต.ค.) เล็งเป้าบุคคลหนึ่งๆในตอนกลางของกาซา ที่พวกเขาอ้างว่ากำลังวางแผนเล่นงานทหารอิสราเอล
(ที่มา:รอยเตอร์)