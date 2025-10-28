“ทรัมป์” เปิดใจอยากพบ “คิม จองอึน” รอบ 3 อาจขยายเวลาอยู่ในโซลต่อระหว่าง “รมว.ต่างประเทศเปียงยาง” แอบบินพบ “ปูติน” หลังยิงทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์รัสเซียพิสัยทำการไม่สิ้นสุด SSC-X-9 Skyfall

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศอาจขยายเวลาการอยู่ในเกาหลีใต้ระหว่างร่วมประชุมเอเปคเปิดใจต้องการพบผู้นำเกาหลีเหนือ แต่เสียงวิทยุยังเงียบ ระหว่างรัฐมนตรีเปียงยางวันจันทร์(27 ต.ค)พบผู้นำรัสเซียคู่ปรับทรัมป์ที่กรุงมอสโกหลังยิงทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์ตัวใหม่ บูเรเวสต์นิก SSC-X-9 Skyfall ทำทรัมป์เดือดชี้ "ไม่เหมาะสมควรสนใจยุติสงครามยูเครนมากกว่า" ยืนยันแปลกใหม่ตรงไหนอเมริกาทดสอบมิสไซล์ตลอดเวลา
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(28 ต.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งสารเชื้อเชิญซ้ำหลายครั้งไปยังผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างที่กำลังเตรียมเยือนเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ในโซลทำหน้าที่เป็นเสมือนเชียร์ลีดเดอร์ของทรัมป์
ในทางสาธารณะสัญญาณวิทยุสื่อสารจากเกาหลีเหนือยังคงเงียบและมาจนถึงเวลานี้ทั้งเจ้าหน้าที่อเมริกันและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ต่างกล่าวว่ายังไม่มีการเตรียมการใดๆอย่างเป็นรูปธรรม
รอยเตอร์รายงานว่า ก่อนหน้าการเดินทางออกมาจากสหรัฐฯพบว่า เปียงยางซัลโวยิงทดสอบอาวุธมิสไซล์ตัวใหม่ที่อ้างว่าเป็นมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวในวันจันทร์(27)ว่า “ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา” และเสริมต่อว่า “ผมต้องการที่จะพบเขาหากว่าเขาต้องการ หากว่าเขาได้สารนี้ พวกเรายังไม่ได้เอ่ยอะไรทั้งนั้นแต่เขารู้ว่าผมกำลังจะไปที่นั่น หากว่าเขาต้องการที่จะพบ ผมก็ต้องการที่จะพบกับเขา”
และเมื่อโดนถามว่าจะมีสิ่งใดที่จะบีบให้ผู้นำเกาหลีเหนือมาสู่โต๊ะเจรจา ทรัมป์ตอบกลับมาว่า “การคว่ำบาตร” พร้อมข่มขู่ต่อว่าเป็นการคว่ำบาตรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมา
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยว่า ยังไม่มีสัญญาณออกมาว่าการเจรจาจะสามารถเกิดขึ้น พร้อมเสริมว่า คนเหล่านั้นพิจารณาแต่ไม่เคยกำหนดการไปเยือนโซนปลอดทหาร 2 ชาติเกาหลีหมู่บ้านปันจอมมุน
ทั้งนี้หนังสือพิมพ์โชซันเดลี(Chosun Daily)ของเกาหลีใต้รายงานวันจันทร์(27)ว่า ระหว่างการเดินทางจากมาเลเซียไปยังญี่ปุ่น ผู้นำสหรัฐฯได้กล่าวว่า เขาอาจขยายเวลาอยู่ในเกาหลีใต้นานขึ้นหากมีการประชุมซัมมิตกับผู้นำเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดการเยือนเกาหลีใต้เพื่อร่วมการประชุมเอเปคระหว่างวันนี้(29 ) ไปจนถึงวันพรุ่งนี้(30)
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวแทนของผู้นำเกาหลีเหนือพบผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่กรุงมอสโกในวันจันทร์(27) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งระหว่าง 2 ชาติ อ้างอิงจากสื่อทางการเกาหลีเหนือ KCNA ตามการรายงานของเดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษในวันอังคาร(28)
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯได้ออกมาเตือนรัสเซียเสียงดังตามหลังการทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์บูเรเวสต์นิก (Burevestnik) ที่มีพิสัยทำการไม่จำกัด
อ้างอิงจากรอยเตอร์ พลเอก วาเลรี เกราซิมอฟ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของรัสเซีย เปิดเผยกับ ปูติน ว่า ขีปนาวุธบูเรเวสต์นิกดังกล่าวเดินทางได้ไกลถึง 14,000 กิโลเมตร (8,700 ไมล์) และอยู่ในอากาศนานประมาณ 15 ชั่วโมงในการทดสอบเมื่อวันที่ 21 ต.ค.
รัสเซียระบุด้วยว่า ขีปนาวุธ 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) ซึ่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ขนานนามว่า SSC-X-9 Skyfall นั้นเข้าขั้น “ไร้เทียมทาน” ต่อระบบป้องกันขีปนาวุธทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยพิสัยการยิงที่แทบจะไร้ขีดจำกัด และเส้นทางการบินที่คาดเดาไม่ได้
ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนปูตินตามการรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษในวันจันทร์(27)ว่า สมควรให้ความสนใจในการยุติสงครามกับยูเครนมากกว่าทดสอบมิสไซล์
และยังกล่าววิจารณ์ถึงการทดสอบมิสไซล์ว่า “ไม่เหมาะสม” ท่ามกลางความตรึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างวอชิงตันและมอสโก
เขายังกล่าวในเชิงคุกคามว่า สหรัฐฯมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์นอกชายฝั่งพวกเขาและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกล
ทรัมป์กล่าวว่า “พวกเราทดสอบมิสไซล์ตลอดเวลา”