ฮือฮา!! ฟ็อกซ์นิวส์โว “ทรัมป์” ทำสำเร็จคว้าข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธกับ “ไทย” ลบข้อได้เปรียบจาก “ปักกิ่ง” ได้ในชั่วข้ามคืน อึ้งพ่อค้าอเมริกันหัวใสเคยใช้ “ไทย” เป็นทางผ่านขนแร่จีนต้องห้ามเข้าสหรัฐฯ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีอเมริกัน โดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นเซลล์แมนมือฉกาจของสหรัฐฯโดยสื่อในประเทศ ฟ็อกซ์นิวส์รายงานวันอังคาร(27 ต.ค)ผ่านสถานีโทรทัศน์ว่า นอกเหนือจากประธานาธิบดีทรัมป์จะกลายเป็นแชมเปียนสันติภาพโบรกเกอร์สำหรับข้อตกลงยุติสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาในระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในวันอาทิตย์(26) หลังก่อนหน้าพบนักลงทุนในอเมริกันหัวใสเคยใช้ ไทย-เม็กซิโก เป็นเส้นทางบายพาสในการขนส่งแร่แรร์เอิร์ธต้องห้ามของจีนเข้าสู่สหรัฐฯ
ผู้นำสหรัฐฯยังสามารถผ่าทางตันลบข้อได้เปรียบที่มืเหนือกว่าที่อยู่ในมือของปักกิ่งได้หมดไปในแค่ชั่วข้ามคืนด้วยข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธระหว่างสหรัฐฯและไทยที่ทรัมป์เปิดเผยในการประชุมอาเซียนซัมมิตตามการรายงานของ CNN ของสหรัฐฯ นอกเหนือจากไทยแล้วพบว่า เขายังทำข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธกับมาเลเซีย กัมพูชา และญี่ปุ่น อีกด้วย
ผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์ได้ตั้งคำถามต่อ อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีทบวงกองทัพสหรัฐฯ แวน ฮิปป์ (Van Hipp) ว่า ข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธที่ทรัมป์ทำกับไทยและประเทศเอเชียอีกไม่กี่ชาตินี้สำคัญกับอเมริกันชนอย่างไร
ฮิปป์ตอบกลับว่ายืนยันดีลข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธนั้นสำคัญมากต่ออเมริกาไม่ต่างจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชี้ไปถึงทะเลจีนใต้ที่ปักกิ่งกำลังปิดล้อม โดยกล่าวว่าสหรัฐฯมีคาร์โกสินค้ามูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ต้องผ่านทะเลจีนใต้ทุกปี
ผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์ยังตั้งคำถามต่อไปว่า เมื่อประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง มองไปถึงการยุติความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทย-กัมพูชาได้โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯก้าวเข้ามายุ่งเกี่ยว เขาจะรู้สึกเช่นไรในทัศนคติของเขาโดยเฉพาะที่จะโยงไปถึงไต้หวัน
อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีทบวงกองทัพสหรัฐฯตอบกลับมาว่า ผมคิดว่าเขาคงคาดการณ์ไว้แล้วและเชื่อว่าทรัมป์คงประกาศว่าเป็นเครดิตของตัวเองที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้
ทั้งนี้ปักกิ่งถือเป็นชาติที่มีอิทธิพลเหนือกัมพูชาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมไปถึงมีฐานทัพเรือเรียมและสนามบินกัมพูชาเปิดใหม่ที่สามารถถูกใช้ได้ 2 ด้านทั้งพลเรือนและการทหาร นอกจากนี้กัมพูชาจะได้รับเรือรบฟริเกตส์จีนจำนวน 2 ลำ และอีกทั้งมีรายงานก่อนหน้าว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายทหารกัมพูชาใช้รบกับไทยนั้นมาจากจีน
ฮิปป์แสดงความเห็นต่อว่า แต่เชื่อว่าผู้นำจีนคงคาดไม่ถึงกับข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธที่ทรัมป์ทำกับไทยและมาเลเซีย
ฟ็อกซ์นิวส์ชี้ว่า ส่งผลทำให้เป็นการลบความได้เปรียบของฝ่ายปักกิ่งได้ภายในชั่วข้ามคืนด้วยฝีมือทรัมป์โดยเป็นที่รู้กันว่าอเมริกาต้องการแร่แรร์เอิร์ธและแร่ธาตุสำคัญสำหรับการอุตสาหกรรมและการทหารในประเทศแต่ปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศข้อจำกัดการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธออกนอกประเทศโดยมีเป้าหมายโจมตีไปที่อเมริกาในประเด็นอัตราภาษีและการค้าอื่นๆ
เดอะสตาร์ของมาเลเซียรายงานวานนี้(28)ว่า รัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเปิดเผยยืนยันทำ MOU แร่แรร์เอิร์ทกับอเมริกาไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและสามารถยกเลิกได้และจีนได้แสดงความสนใจ
ซึ่งไทยได้ก้าวเข้าสู่ซัพพลายเชนส์แร่แรร์เอิร์ธอย่างไม่ทันตั้งตัวนี้พบว่า ก่อนหน้านักลงทุนในอเมริกาเคยใช้ ไทย-เม็กซิโก เป็นเส้นทางบายพาสในการขนส่งแร่แรร์เอิร์ธต้องห้ามของจีนเข้าสู่สหรัฐฯ
รอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันที่ 10 ก.ค ก่อนหน้า สหรัฐฯนำเข้าแอนติโมนี ออกไซด์(antimony oxide)ของจีนโดยใช้ช่องทางผ่าน "ไทย" และ "เม็กซิโก" หลังโดนปักกิ่งสั่งแบน
เป็นที่รู้ดีว่า จีนเป็นเจ้าใหญ่สำหรับการครอบครองแร่ แอนติโมนี ออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุสำคัญ(critical mineral)ในเชิงการเมืองภูมิศาสตร์ไม่ต่างจากแร่แรร์เอิร์ธ
นอกจากนี้ปักกิ่งยังเป็นผู้ถือครองใหญ่สำหรับ แร่แกลเลียม( gallium)และแร่เจอร์เมเนียม( germanium) ซึ่งแร่ทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการผลิตด้านโทรคมนาคม เซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีการทหาร
แต่ทว่าปักกิ่งประกาศแบนห้ามส่งออกแร่ธาตุสำคัญเหล่านี้ไปสหรัฐฯเมื่อวันที่ 3 ธ.ค ปีที่แล้วตามหลังมาตรการสหรัฐฯสั่งกวาดล้างเซคเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ของจีน
บริษัท Thai Unipet Industries ที่มีฐานในไทยและเป็นบริษัทลูกของบริษัทจีน Youngsun Chemicals ได้ทำการค้าอย่างมโหฬารกับสหรัฐฯในช่วงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อ้างอิงจากข้อมูลการส่งออกที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนตามการสอบสวนของรอยเตอร์
Thai Unipet Industries ส่งออกสินค้าแอนติโมนีไม่ต่ำกว่า 3,366 ตันจากไทยไปอเมริการะหว่างธันวาคมปี 2024 - พฤษภาคมปี 2025 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 27 เท่าที่บริษัทเคมีภัณฑ์ไทยส่งออกไปอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า
รอยเตอร์เปิดเผยว่าผู้ซื้อนั้นอยู่ในรัฐเทกซัส Youngsun & Essen ที่ก่อนหน้าเคยโดนปักกิ่งขึ้นแบล็กลิสต์แบน
กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการณ์ในพฤษภาคมว่า มีคนต่างชาติร่วมมือกับพวกละเมิดกฎหมายในประเทศในการหาช่องโหว่เพื่อละเมิดมาตรการจำกัดการส่งออกของจีน และการหยุดความเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงประเทศ