ทาสตัวอย่าง! ชายตุรกีทำข้อตกลงจ่าย 'ค่าเลี้ยงดูแมว' 10 ปีหลังหย่าภรรยา

ชายชาวตุรกีคนหนึ่งตกลงที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดู 10,000 ลีรา (ประมาณ 7,700 บาท) ทุกๆ 3 เดือนสำหรับน้องแมว 2 ตัว โดยเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงหย่าร้างกับอดีตภรรยา
บูกรา บี. ซึ่งอาศัยอยู่ในนครอิสตันบูล ได้ยื่นฟ้องหย่าจากภรรยา เอซกี บี. โดยทั้งคู่อ้างถึง “ความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง และรากฐานชีวิตสมรสที่ล้มเหลว”
แม้ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะยุติการสมรส และไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเลี้ยงดูจากกัน แต่ได้ระบุเงื่อนไขที่ค่อนข้างแปลกประหลาดในการยื่นฟ้องหย่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการหย่าร้างในอนาคตของคู่สมรสที่มีสัตว์เลี้ยง
เอกสารข้อตกลงระบุว่า ฝ่ายสามีจะโอนสิทธิ์การดูแลแมว 2 ตัวให้กับอดีตภรรยา และยินดีรับภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูแมวทั้งสอง
“ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า แมวทั้งสองตัวของ บูกรา บี. จะยังคงอยู่กับ เอสกี บี. และตราบใดที่แมวทั้งสองยังคงอยู่กับ เอสกี บี. และไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม บูกรา บี. จะจ่ายเงิน 10,000 ลีราต่อเดือนเป็นรายไตรมาสให้กับ เอสกี บี. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแมว เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี” ข้อตกลงการหย่าร้างระบุ
“หลังจากการหย่าร้างเสร็จสิ้น อัตรานี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)-EFE ที่กำหนดโดย TÜİK”
สื่อตุรกีเรียกขานข้อตกลงนี้ว่าเป็นตัวอย่างของ "ค่าเลี้ยงดูรูปแบบใหม่" ซึ่งอาจสร้างบรรทัดฐานในการสนับสนุนทางการเงินแก่สัตว์เลี้ยง หลังจากที่คู่สมรสหย่าร้างกัน
