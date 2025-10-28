อลหม่าน! สหรัฐฯ 'ชัตดาวน์' เข้าวันที่ 27 ทำ 'เที่ยวบินดีเลย์' วันเดียวกว่า 5,600 เที่ยว

การสัญจรทางอากาศในสหรัฐฯ ยังคงสับสนอลหม่านอย่างหนักในวันจันทร์ (27 ต.ค.) หลังปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศส่งผลให้มีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5,600 เที่ยว ท่ามกลางวิกฤตชัตดาวน์ปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเยื้อเข้าวันที่ 27
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) อ้างถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรและบังคับใช้มาตรการดีเลย์ภาคพื้นดินที่มีผลต่อสนามบินนวร์กในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สนามบินออสตินในรัฐเทกซัส และสนามบินนานาชาติดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ ก่อนหน้านี้เที่ยวบินในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ก็เผชิญปัญหาล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเรดาร์การบินที่เมืองแอตแลนตา (Atlanta Terminal Radar Approach Control)
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศประมาณ 13,000 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยการขนส่ง 50,000 คน ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หลังจากเกิดภาวะชะงักงันด้านงบประมาณระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน และพวกสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต จนทำให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์
รัฐบาล ทรัมป์ เตือนว่า ปัญหาการหยุดชะงักของเที่ยวบินจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจะไม่ได้รับเงินเดือนเป็นครั้งแรกในวันอังคาร (28)
ก่อนหน้านี้ มีเที่ยวบินมากกว่า 8,800 เที่ยวบินถูกเลื่อนออกไปในวันอาทิตย์ (26) โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ระบุว่า 44% ของความล่าช้าในวันอาทิตย์ (26) เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปกติที่สัดส่วน 5%
ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กำลังเพิ่มความไม่พอใจต่อสาธารณชน ทำให้สังคมยิ่งเพ่งเล็งตรวจสอบผลกระทบของการชัตดาวน์ และกดดันให้สมาชิกสภาคองเกรสต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้
ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่เมืองคลีฟแลนด์เมื่อวันจันทร์ (27) ขณะที่สหภาพสมาคมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนามบินหลายแห่งในวันอังคาร (27) เพื่อเน้นย้ำถึงการขาดเงินเดือนครั้งแรก
FAA มีจำนวนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ประมาณ 3,500 คน หลายคนต้องทำงานล่วงเวลา และทำงานสัปดาห์ละ 6 วันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชัตดาวน์
ย้อนไปเมื่อปี 2019 ภาวะชัตดาวน์ที่ยืดเยื้อ 35 วัน ทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและ TSA ขาดงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือน ทำให้ระยะเวลารอคอยที่จุดตรวจบางแห่งในสนามบินยาวนานขึ้น และทางการจำเป็นต้องชะลอการจราจรทางอากาศทั้งในนิวยอร์กและวอชิงตัน
ที่มา: รอยเตอร์