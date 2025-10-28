ยังไม่ทันไร!สหรัฐฯกดดันไทยแต่หัววัน คาดหวังจะปล่อยตัวทหารกัมพูชาในทันที

สหรัฐฯคาดหวังว่าไทยจะทำงานร่วมกับกัมพูชา สำหรับเริ่มปล่อยตัวทหาร 18 นายในทันที จากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาในวันจันทร์(27ต.ค.) หลังจากผู้นำทั้ง 2 ชาติ ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงฉบับปรับปรุงเมื่อวันอาทิตย์(28ต.ค.) ต่อหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
"ความคาดหมายของเราคือ กระบวนการต่างๆ ตามคำมั่นสัญญาทั้งหมด จะเริ่มขึ้นในทันทีที่พวกเขาลงนาม" เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐฯกล่าวกับรอยเตอร์ โดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้า ทรัมป์ มีแผนพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน รอบนอกการประชุมเอเปกในเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายนี้เน้นย้ำว่านโยบายของสหรัฐฯเกี่ยวกับไต้หวันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายดังกล่าว ยังพูดถึงประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยบอกว่านโยบายของสหรัฐฯที่มีต่อเปียงยาง ยังคงเป็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์
(ที่มา:รอยเตอร์)