งานเข้าไทย!สหรัฐฯเตรียมยกเลิกห้ามขายอาวุธให้กัมพูชา อ้างขมีขมันเสาะหาสันติภาพ

สหรัฐฯจะถอนมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่กำหนดเล่นงานกัมพูชา และขยายความร่วมมือในด้านต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในนั้นรวมถึงพวกค้ายาเสพติดและศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ โดยทำเนียบขาวอ้างถึงความขยันขันแข็งของกัพูชาในการเสาะแสวงหาสันติภาพและความมั่นคง
นอกจากนี้แล้วสหรัฐฯจะเพิ่มโควตาให้แก่พวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา ณ วิทยาลัยการทหารต่างๆของสหรัฐฯ อย่างเช่นเวสต์ปอยท์, โรงเรียนนายเรืออากาศ และอื่นๆ ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชา
ขแมร์ไทม์ส รายงานด้วยว่าสหรัฐฯและกัมพูชาเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในด้านต่อสู้กับอง์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในนั้นรวมถึงพวกค้ายาเสพติดและศูนย์สแกมออนไลน์อาณาจักรอาชญากรรมที่ขโมยเงินประชาชนชาวอเมริกาผู้อ่อนแอกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์(320,000 ล้านบาท)ในแต่ละปี
ข้อตกลงดังกล่าวทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันระหว่างการพบปะกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์(26ต.ค.) ในกรุงกัวลาลมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นรอบนอกการประชุมซัมมิตอาเซียนครั้งที่ 47
มาตรการปิดล้อมทางอาวุธดั้งเดิมถูกกำหนดขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อการปรากฏตัวทางทหารของจีนที่มากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชา และต่อคำกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนานา และการกลับลำครั้งนี้ สะท้อนว่าอเมริกากำลังเข้ามาพัวพันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นกว่าเดิม
ในถ้อยแถลงของทำเนียบขาวระบุด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะฟื้นการฝึกซ้อมทางทหารทวิภาคี ในชื่อรหัส Angkor Sentinel ขึ้นอีกครั้ง หลังจากร่วมฝึกซ้อมครั้งล่าสุดในปี 2017
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/kampucheathmey)