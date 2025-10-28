ช่วงนี้อารมณ์ดี!ทรัมป์ไม่วิตกมอสโกทดสอบขีปนาวุธสุดอันตราย ใช้พลังงานนิวเคลียร์-ไม่มีขีดจำกัดพิสัยทำการ

วอชิงตันและมอสโก ไม่ได้กำลังเล่นเกมกันในด้านการป้องปรามทางนิวเคลียร์ จากความเห็นปัดเป่าความกังวลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคำแถลงของรัสเซีย เกี่ยวกับความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ "บูเรเวสต์นิก"
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันในวันจันทร์(27ต.ค.) ทรัมป์ ถูกสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของเขาที่มีต่อรายงานข่าวที่ว่ารัสเซียกำลังสำแดงแสนยานุภาพด้านขีปนาวุธนิวเคลียร์ "พวกเขาไม่ได้กำลังเล่นเกมกับเรา เราก็ไม่ได้กำลังเล่นเกมกับพวกเขาเช่นกัน เราเองก็ทดสอบขีปนาวุธตลอดเวลา" เขากล่าว
เมื่อวันอาทิตย์(26ต.ค.) กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในการทดสอบเที่ยวบินหลักหนึ่งๆของขีปนาวุธบูเรเวสต์นิก ขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ที่มีพิสัยแทบไม่มีขีดจำกัด
กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าพลเอกวาเลรี เกราซิมอฟ หัวหน้าคณะเสนาธิการทหารแห่งกองทัพรัสเซีย รายงานผลการทดสอบดังกล่าวแก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ระหว่างการพบปะกับเหล่าเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง
ทรัมป์ ได้อ้างถึงกรณีที่เขาเองตัดสินใจเคลื่อนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ 2 ลำ เข้าไปใกล้น่านน้ำของรัสเซีย โดยบอกว่า "เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในระยะ 8,000 ไมล์(ราว 12,800 กิโลเมตร)" ระยะทางที่มีรายงานข่าวขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งไปได้ไกลระหว่างการทดสอบ
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ บอกว่าถ้อยแถลงของรัสเซียเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม "สงครามหนึ่งๆควรยุติลงใน 1 สัปดาห์ เวลานี้ดูเหมือนจะลากยาวเข้าสู่ปีที่ 4 ในไม่ช้า นั่นคือสิ่งที่ ปูติน ควรจะทำแทนที่จะทดสอบขีปนาวุธ" ผู้นำสหรัฐฯกล่าว อ้างถึงสงครามของรัสเซียในยูเครน
ระบบขีปนาวุธ บูเรเวสต์นิก ซึ่งได้รับป้อนพลังงานโดยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาให้ลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน เป็นไปได้ว่าอาจนานนับเดือน และโจมตีเป้าหมายจากทิศทางต่างๆที่ไม่อาจคาดเดาได้
มอสโกบอกว่าอาวุธชนิดนี้จะช่วยเสริมยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองของรัสเซียครั้งที่มันถูกส่งเข้าประจำการ อ้างอิงข้อมูลจากพลเอกวาเลรี เกราซิมอฟ การทดสอบล่าสุดรวมไปถึงการบินหลบหลีกที่มีเป้าหมายทดสอบศักยภาพของขีปนาวุธในการหลีกเลี่ยงการสกัดกั้น
เข้าใจว่าขีปนาวุธชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่ามากและมีราคาถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับขีปนาวุธข้ามทวีปปกติทั่วไป และสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธได้ทุกชนิด
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)