ขายทันไหม!ทองดิ่ง$118-น้ำมันลง หุ้นสหรัฐฯทุบสถิติจากแนวโน้มข้อตกลงการค้าUS-จีน

ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์(27ต.ค.) จากการที่โอเปกมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีกรอบ ก่อความกังวลอุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีททุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 วัน จากแนวโน้มข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ปัจจัยนี้ฉุดให้ทองคำปรับลดแรง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 19 เซนต์ ปิดที่ 61.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 32 เซนต์ ปิดที่ 65.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิรัก ชาติผู้ผลิตรายใหญ่ของโอเปก กำลังอยู่ระหว่างเจรจาปริมาณโควตาการผลิตให้อยู่ภายในกรอบศักยภาพ 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีพลังงานในวันจันทร์(27ต.ค.)
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากโอเปกและพันธมิตร ปรับเปลี่ยนนโยบายตั้งแต่ต้นปี จากเดิมที่ปรับลดกำลังผลิต หันมาเพิ่มกำลังผลิต เพื่อทวงคืนส่วนแบ่งตลาด ซึ่งช่วยฉุดราคาน้ำมันให้ลดต่ำลง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันจันทร์(27ต.ค.) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 วันติด นักลงทุนแสดงความหวังต่อข้อตกลงการค้าระหว่างอเมริกากับจีน ท่ามกลางความหมายว่าธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 337.47 จุด (0.71 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,544.59 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 83.47 จุด (1.23 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,875.16 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 432.59 จุด (1.86 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,637.46 จุด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน มีกำหนดพบปะกันในวันพฤหัสบดี(30 ต.ค.) เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบการทำงานที่อาจนำมาซึ่งการระงับสหรัฐฯจากการรีดภาษีและระงับจีนจากการควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ ความเคลื่อนไหวที่ช่วยคลายความกังวลต่อสงครามการค้า
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ พูดถึงข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการที่จีนจะจัดซื้อถั่วเหลือของอเมริกา และส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ หลังจากพูดคุยทางการค้า 2 วัน ในมาเลเซีย
ส่วนราคาทองคำปิดลบพอสมควรในวันจันทร์(27ต.ค.) สัญญาณความตึงเครียดทางการค้าที่ลดลงระหว่างสหรัฐฯกับจีน ทำให้นักลงทุนเมินสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 118.10 ดอลลาร์ หรือ 2.90 % ปิดที่ 4,019.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)