รมว.ต่างปท.จีนเหน็บอเมริกา ก่อนซัมมิตสี-ทรัมป์ ชี้ ‘โลกสู่ยุคหลายขั้ว’แล้ว เรียกร้องเลิกใช้สงครามการค้า-ภาษีศุลกากร

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเหน็บอเมริกา ก่อนซัมมิตสำคัญระหว่างทรัมป์กับสี จิ้นผิง ในอีกไม่กี่วัน เตือน “โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ” พร้อมเรียกร้องให้ยุติการนำประเด็นเศรษฐกิจและการค้ามาทำให้เป็นประเด็นการเมือง รวมทั้งการทำสงครามการค้าและสงครามภาษีศุลกากร ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง ทีมเจรจาปักกิ่ง-วอชิงตันแย้ม สามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อต่อเวลาการพักรบทางการค้า
วันจันทร์ (27 ต.ค.) หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวเตือนในที่ประชุมในปักกิ่ง ให้ยุติการนำประเด็นเศรษฐกิจและการค้ามาทำให้เป็นประเด็นการเมือง การแยกส่วนตลาดโลกจอมปลอม และการทำสงครามการค้าและภาษีศุลกากร
หวังสำทับโดยไม่ระบุชื่อประเทศใดตรงๆ ว่า ระบบพหุภาคีกำลังถูกท้าทายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการถอนตัวออกจากข้อตกลงและการละเมิดสัญญา ควบคู่กับการกระตือรือร้นตั้งกลุ่มใหม่ อย่างไรก็ตาม ทิศทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถย้อนคืนได้ และโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวเช่นนี้ ขณะที่ตลาดทั่วโลกกำลังจับตาว่า การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่เตรียมจัดขึ้นในวันพฤหัสฯ (30 ต.ค.) ที่เกาหลีใต้ จะสามารถหยุดยั้งสงครามการค้าที่จุดชนวนโดยมาตรการภาษีศุลกากรของทรัมป์ได้หรือไม่
ก่อนหน้านี้ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดเผยในวันอาทิตย์ (26 ต.ค.) ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนาน 2 วันกับทีมเจรจาของฝ่ายจีน นำโดยรองนายกรัฐมนตรีเหอ ลี่เฟิง และรองรัฐมนตรีพาณิชย์ หลี่ เฉิงกัง ในการพบปะเจรจาข้างเคียงการประชุมของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กัวลาลัมเปอร์ว่า สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีศุลกากร 100% กับสินค้าจีนที่ตามกำหนดเดิมจะเริ่มต้นในวันที่ 1 เดือนหน้า
เบสเซนต์ยังคาดหวังว่า จีนจะชะลอการบังคับใช้ใบอนุญาตส่งออกแรร์เอิร์ธและแม่เหล็กออกไป 1 ปี รวมทั้งจะกลับมาสั่งซื้อถั่วเหลืองของอเมริกาหลังจากระงับไปตั้งแต่เดือนก.ย. และหันไปสั่งซื้อจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน ก่อนสำทับว่า ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมีกรอบการหารือสำหรับทรัมป์และสีแล้ว
ด้าน เจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ที่ร่วมประชุมกับทีมเจรจาของจีนด้วยนั้น ขานรับว่า อเมริกาและจีนตกลงระงับการใช้มาตรการลงโทษบางอย่าง และพบเส้นทางที่อเมริกาสามารถเข้าถึงแรร์เอิร์ธของจีนได้มากขึ้น
ในส่วนของฝ่ายจีน หลี่ รองรัฐมนตรีพาณิชย์จีน เผยสั้นๆ ว่า สองฝ่ายบรรลุฉันทามติเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปคือส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศอนุมัติ
วันจันทร์ (27) เช่นกัน ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งแอร์ฟอร์ซ วัน โดยแสดงความมั่นใจว่า จากการพบปะหารือระหว่างเขากับสี อเมริกาและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้า และอาจลงนามข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับติ๊กต็อกในวันพฤหัสฯ
นอกจากนั้น ทรัมป์ยังกล่าวระหว่างอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนัดพบกับสีอีกที่ประเทศจีนและอเมริกาหลังจากนี้
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีนอีก 100% รวมถึงมาตรการจำกัดทางการค้าอื่นๆ นับจากวันที่ 1 พ.ย. เพื่อตอบโต้ที่จีนขยายมาตรการควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธและแร่ธาตุหายากอื่นๆ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนเผยว่า นอกจากแรร์เอิร์ธแล้ว ทรัมป์และสีจะหารือเกี่ยวกับการขยายการค้า วิกฤตเฟนทานิลในอเมริกา ค่าธรรมเนียมท่าเรือของสหรัฐฯ และการส่งมอบการควบคุมติ๊กต็อกให้เจ้าของใหม่ที่เป็นธุรกิจอเมริกัน
