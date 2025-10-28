เทียบชั้นระดับโลก! “ทรัมป์” ยอมฉีกกฎให้ “นายกฯมาเลเซีย” นั่งลีมูซีนประจำตำแหน่ง “เดอะบีสต์” วันอาทิตย์จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ “อันวาร์” ปลื้มโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊ก

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบรา ฮิม ประธานอาเซียนเทียบชั้นผู้นำระดับโลกไปในวันอาทิตย์(26 ต.ค)เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอาทิตย์(26 ต.ค)ยอมฉีกกฎความปลอดภัยเชิญให้ขึ้นรถลีมูซีนประจำตำแหน่ง “เดอะบีสต์” จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ไปยังศูนย์จัดประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่ 47 ปลื้มถึงขั้นโพสต์รูปบนโซเชียลมีเดียกลายเป็นไวรัลไปทั่วแดนเสือเหลือง
MSNEWS ของมาเลเซียรายงานวันจันทร์(27 ต.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม ประธานอาเซียนและโบรกเกอร์เสรีภาพไทย-กัมพูชาขึ้นทำเนียบการจัดลำดับผู้นำระดับโลกไม่กี่คนที่ได้รับเกียรตินั่งรถลีมูซีนประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯชื่อ เดอะบีสต์ (The Beast) ไปพร้อมกับประธานาธิบดีอเมริกา
เกิดขึ้นหลังในวันอาทิตย์(26) อันวาร์ยอมตอบรับคำเชื้อเชิญจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ไปยังศูนย์กัวลาลัมเปอร์ ซิตีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการประชุมอาเซียนและยังเป็นที่จัดพิธีลงนามถ้อยแถลงสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา
อ้างอิงข้อมูลจากกูเกิลพบว่ามีผู้นำทั่วโลกแค่ 6 คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้นั่งรถเดอะบีสต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯรวม ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบรา ฮิม ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตรี เมเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์
ทั้งนี้พบว่าผู้นำมาเลเซียยังได้โพสต์ภาพช่วงเวลาที่ตัวเขาและทรัมป์นั่งอยู่ในรถเดอะบีสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองที่มีคนเป็นจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
สื่อมาเลเซียรายงานว่า ในพิธีลงนามสันติภาพ อันวาร์เปิดเผยช่วงเวลาสำคัญว่า ในครั้งแรกตัวเขาปฎิเสธคำเชื้อเชิญจากผู้นำสหรัฐฯเนื่องมาจากขัดต่อแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม “ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยินดีที่จะละเมิดกฎเกณฑ์”
“พวกเราชื่นชมความยืนหยัดของท่าน ความกล้าหาญของท่าน เป็นเพราะโลกต้องการผู้นำที่โปรโมทสันติภาพอย่างแรงกล้าและการที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องละเมิดบางกฎเกณฑ์เหมือนเช่นที่ท่านได้ทำไปในวันนี้” อันวาร์กล่าวผ่านแถลงการณ์
พร้อมกันนี้ผู้นำมาเลเซียยังกล่าวต่อว่า “มันเป็นการเดินทางที่ดี” พร้อมกล่าวอย่างติดตลกว่า “มีการแบ่งปันหลายเรื่องที่มีประสบการณ์คล้ายกัน” เป็นต้นว่า “ตัวผมอยู่ในคุกแต่เขาเกือบเข้าไป”
อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงว่า ตัวเขาและประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือประเด็นหลากหลายระหว่างนั่งอยู่ในรถเดอะบีสต์รวมไปถึง ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา รวมไปถึงความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพในกาซาและความขัดแย้งจุดอื่นๆของโลก