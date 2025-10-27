จัดได้! “ปธน.มิเล” สุดโต่งมือเลื่อยไฟฟ้า “ชนะแลนด์สไลด์” เลือกตั้งกลางเทอมอาร์เจนตินา หลัง “ทรัมป์” ประกาศให้ “$40พันล้าน” ถ้าเพื่อนซี้ชนะเลือกตั้ง

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – พรรค La Libertad Avanza ของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฆาเบียร์ มิเล ชนะแลนด์สไลด์เลือกตั้งกลางเทอมวันอาทิตย์(26 ต.ค) ส่งให้ค่าเงินเปโซอาร์เจนตินาพุ่ง 10% เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะช่วยแดนอาร์เจนไตน์ 40 พันล้านดอลลาร์ถ้าเพื่อนซี้มือเลื่อยไฟฟ้ามาตรการรัดเข็มขัดชนะ แต่โดนนักวิจารณ์ตำหนิอเมริกาก้าวเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(27 ต.ค)ว่า พรรคการเมืองปีกขวา La Libertad Avanza ของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฆาเบียร์ มิเลชนะไปเกือบ 41% ของการโหวตและส่งผลทำให้ได้ที่นั่ง 13 ที่นั่งจาก 24 ที่นั่ง และสภาล่างอาร์เจนตินา 64 ที่นั่งจากทั้งหมด 127 ที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมอาร์เจนตินาที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์(26) ส่วนพรรคฝ่ายค้านเปรองนิสต์ Fuerza Patria ได้ไป 31.7%.
การได้ที่นั่งเพิ่มจากทั้ง 2 สภาจะเป็นการง่ายสำหรับมิเลที่จะผลักดันมาตรการเพื่อการลดการใช้จ่ายของรัฐและทำให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินากลับมาอีกครั้ง
ซึ่งก่อนการเลือกตั้งพบว่าพรรคการเมืองปีกขวาของเขาได้ที่นั่งในวุฒิสภาแค่ 7 ที่นั่งและมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินา (Argentine Chamber of Deputies) 37 เสียง เดอะการ์เดียนของอังกฤษชี้ว่า แต่อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งกลางเทอมนั้นยังไม่สามารถทำให้มิเลได้เสียงข้างมากในสภาคองเกรสแดนอาร์เจนไตน์
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีต่อเพื่อนซี้มิเลทางโซเชียลมีเดียมีใจความว่า “เขาทำให้พวกเราทุกคนดูดี” ซึ่งก่อนเลือกตั้งวันอาทิตย์(26) ทรัมป์ประกาศชัดเจนจะให้ความช่วยเหลือแก่อาร์เจนตินา 40 พันล้านดอลลาร์หากว่ามิเลชนะการเลือกตั้งกลางเทอม
“หากว่าเขาชนะ พวกเราจะคงอยู่กับเขา แต่หากว่าเขาไม่ พวกเราจะไป” ทรัมป์ประกาศ
ทั้งนี้เอพีรายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 16 ต.คว่า มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯกำลังหาช่องทางเพื่อให้ความช่วยเหลืออาร์เจนตินา 40 พันล้านดอลลาร์
บีบีซีชี้ว่า ผู้สนับสนุนมิเลออกมาแสดงความยินดีต่อชัยชนะแบบถล่มทะลายแต่ยังวิจารณ์ว่าเป็นเหมือนสหรัฐฯเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งอาร์เจนตินา
การประกาศทุ่มเงินมหาศาลเข้าอุ้มอาร์เจนตินาเพื่อมีอิทธิพลต่อผลลัพท์การเลือกตั้งกลางเทอมนี้ไม่ต่างจากเมื่อครั้งมหาเศรษฐีอเมริกันชื่อดัง อีลอน มัสก์ อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 6 ธ.ค ปีที่แล้วระบุว่าทุ่มเงินร่วม 260 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งและมีชัยเหนือคู่แข่งพรรคเดโมแครต อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส
รอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 23 ต.คก่อนหน้าว่า การเข้ามาของสหรัฐฯในการเมืองอาร์เจนตินานี้ ปวยโบล วอมมาโร (Pablo Vommaro)ซีอีโอธิงแทงก์ CLACSO ของอาร์เจนตินาเปิดเผยว่า ดูเหมือนทรัมป์ต้องการพันธมิตรที่จงรักภักดีในดินแดนลละตินอเมริกาที่มักเป็นปรปักษ์กับอเมริกา และมีความเป็นไปได้ว่าต้องการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเช่น ลิเธียม และต้องการปิดกั้นอิทธิพลที่มากขึ้นของจีนในภูมิภาค
สื่ออังกฤษรายงานว่า ในการก้มศีรษะต่อพันธมิตรอเมริกาเหนือของเขา ประธานาธิบดีมิเลประกาศเสียงดังต่อหน้าผู้สนับสนุนว่า
“พวกเราต้องทำให้หนทางในการปฎิรูปแข็งแกร่งที่พวกเราได้สร้างเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาครั้งเดียวในชีวิต...เพื่อทำให้อาร์เจนตินากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง”
หลังผลการเลือกตั้งออกมา ผู้สนับสนุนหลายร้อยคนรวมตัวกันส่งเสียงเชียร์ดัวลั่นด้านนอกโรงแรมกลางกรุงบัวโนสไอเรสที่มิเลกำลังเฝ้าดูผลคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ
“มิเลในอดีตไม่มี 15% ของสภาคองเกรสที่สนับสนุนเขา แต่ในเวลานี้มีจำนวนส.ส และส.วมากขึ้น เขาจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ภายใน 1 ปี” ผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ ไดโอนิซิโอ (Dionisio) เปิดเผย
ประธานาธิบดีฆาเบียร์ มิเล สามารถทำให้อาร์เจนตินาที่ประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 200% ในปี 2023 มาอยู่ที่แค่ 30% ในกันยายนปีนี้ และทำให้งบประมาณประเทศกลับมาเกินดุลได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเพิ่ม 0.3% ในสิงหาคมปีนี้หลังการลดลงอย่างต่อเนื่องนาน 3 เดือน ซึ่งบลูมเบิร์กรายงานว่าหลังผลการเลือกตั้งออกมา ส่งให้ค่าเงินเปโซอาร์เจนตินาพุ่ง 10%