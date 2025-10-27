งามหน้า! "ทรัมป์" เซ็งทำขายหน้า "ฮ.ซีฮอว์ก MH-60R - เครื่องบิน F-18" จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ตกใน "ทะเลจีนใต้" โบ้ยน้ำมันหมด

เอเจนซีส์ – กองเรือแปซิฟิกสหรัฐฯแถลงล่าสุดว่า ฮ.ซีฮอว์ก MH-60R และเครื่องบินรบขับไล่ ซุปเปอร์ ฮอร์เนต F-18 ตกในระยะเวลาห่างกันครึ่งชั่วโมงในทะเลจีนใต้ระหว่างปฎิบัติการร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ลูกเรืออเมริกันดีดตัวออกมาได้ทัน ด้านผู้นำสหรัฐฯเซ็งทำขายหน้าระหว่างทริปเอเชียอ้างสงสัยน้ำมันหมด
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(27 ต.ค)ว่า กองเรือแปซิฟิกสหรัฐฯแถลงยืนยันสาเหตุการตกของเฮลิคอปเตอร์ ซีฮอว์ก MH-60R และเครื่องบินรบขับไล่ ซุปเปอร์ ฮอร์เนต F-18 ซึ่งเหตุเกิดในวันอาทิตย์(26)ในระยะเวลาห่างกันแค่ 30 นาทีและไม่ใช่ปฎิบัติการเดียวกัน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ เรียกการตกแบบติดๆกันนี้ว่า “ไม่ปกติมาก” พร้อมยังตั้งทฤษฎีว่าอาจเป็นปัญหาจากเชื้อเพลิงระหว่างกำลังให้สัมภาษณ์ทีมนักข่าวที่ติดตามไปด้วยในการบินจากมาเลเซียไปญี่ปุ่นในวันจันทร์(27)
“พวกเขาคิดว่าอาจเป็นปัญหาที่เชื้อเพลิง พวกเรากำลังค้นหา ไม่มีอะไรต้องปิดบัง” ผู้นำอเมริกันตอบคำถามนักข่าว
ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯออกแถลงการณ์ทางโซเชียลมีเดียว่า เฮลิคอปเตอร์ MH-60R Seahawk จำนวน 1 ลำตกลงในเวลา 14.45 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันอาทิตย์(26) ระหว่างปฎัติการตามปกติจากเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Nimitz
และในแถลงการณ์กล่าวต่อว่า ปฎิบัติการค้นหาและกู้ภัยสามารถช่วยลูกเรือฮ.ซีฮอว์ก MH-60R จำนวน 3 นายได้สำเร็จ
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า และในเวลาอีก 30 นาทีหลังจากนั้น พบเครื่องบินรบขับไล่ 1 Super Hornet ที่ออกปฎิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบิน แต่ทว่าลูกเรือ 2 คนบนเครื่องดีดตัวออกมาได้ทัน
USNI สื่อด้านการทหารของสหรัฐฯรายงานว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาราว 15.15 น. เป็นการตกระหว่างเครื่องบินรบขับไล่กำลังบินออกมาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปยังฐานที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ
CNN รายงานว่า เครื่องบิน F-18 สนนราคามูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ของอเมริกาตกไปไม่ต่ำกว่า 4 ลำแล้วในปีนี้
ทะเลจีนใต้ถือเป็นอีกแห่งที่กลายเป็นจุดร้อนทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งมีจีนประกาศอาณาเขตความเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่และพิพาทกับหลายประเทศโดยรอบเป็นต้น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไต้หวัน และมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากการที่ตะวันตกประเมินว่า ปักกิ่งจะทำสงครามรุกรานไต้หวันภายในปี 2027
อเมริกาที่เป็นผู้นำปฎิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและมักล่องเรือรบผ่านช่องแคบไต้หวันแถลงว่า การยืนกรานของจีนและการซ่องสุมทางการทหารของปักกิ่งนั้นคุกคามต่อเสรีภาพการเดินเรือและการค้าเสรีในน่านน้ำ และส่งผลทำให้กองกำลังสหรัฐฯยังคงปรากฎตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเพื่อผลักดันจีนและสนับสนุนพันธมิตรและภาคีของวอชิงตัน