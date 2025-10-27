อุทาหรณ์พ่อบ้านใจกล้า! ศาลตุรกีเอาผิดชายเมมชื่อเมียในโทรศัพท์ว่า "อีอ้วน" ชี้กระทำรุนแรงต่อจิตใจ

ชายตุรกีคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดทางกฎหมายจากการทำร้ายจิตใจภรรยา หลังจากบันทึกชื่อเธอไว้ในโทรศัพท์มือถือว่า "Tombik" ซึ่งเป็นคำภาษาตุรกีที่แปลได้ว่า "อีอ้วน"
ศาลเมืองอูซัคทางตะวันตกของตุรกีชี้ว่า การที่ฝ่ายชายเรียกเมียตัวเองด้วยชื่อเล่นแบบนี้ บวกกับการส่งข้อความส่อเจตนามุ่งร้ายอีกหลายครั้ง ถือเป็นการทำร้ายจิตใจและสร้างความเสียหายทางการเงินต่อเธอ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ชีวิตสมรสของทั้งคู่พังทลายลง
สื่อตุรกีรายงานว่า หญิงคนนี้ได้ยื่นฟ้องหย่าโดยอ้างว่าเผชิญความทุกข์ทางจิตใจ ขณะที่ฝ่ายสามีก็ยื่นฟ้องกลับ โดยกล่าวหาว่าเธอนอกใจ
ระหว่างการพิจารณาคดี หญิงคนดังกล่าวได้นำหลักฐานข้อความข่มขู่จากสามีมาแสดง ซึ่งรวมถึงวลีเช่น “ไสหัวไป ฉันไม่อยากเจอเธอ” และ “ขอให้ปีศาจเห็นหน้าคุณ” เธอยังเปิดเผยด้วยว่า เขาเคยไถเงินเธอไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อตัวเอง และยังตั้งชื่อเล่นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเธอไว้ในโทรศัพท์
ปรากฏว่าศาลเข้าข้างฝ่ายหญิง โดยวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เข้าข่าย “ใช้ความรุนแรงทางอารมณ์และเศรษฐกิจ” ส่วนเรื่องที่เขากล่าวหาว่าเธอนอกใจนั้นศาลให้ยกฟ้อง เนื่องจากไม่พบหลักฐานความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างหญิงผู้นี้กับชายคนที่ไปส่งหนังสือให้เธอที่บ้าน
ตามกฎหมายของตุรกี การกระทำหรือภาษาที่บ่อนทำลายศักดิ์ศรีของบุคคล แม้จะเป็นแค่ข้อความ ก็อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี และต้องเสียค่าปรับด้วย
สำหรับกรณีนี้ ศาลได้ตัดสินอนุมัติการหย่าร้าง และสั่งฝ่ายชายต้องจ่ายค่าชดเชยทั้งทางวัตถุและทางศีลธรรมให้แก่อดีตคู่สมรส ส่วนจำนวนเงินที่แน่นอนนั้นไม่มีการเปิดเผย
