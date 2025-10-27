จนท.สหรัฐ-จีนบรรลุกรอบข้อตกลง 'เบรกภาษี-แรร์เอิร์ธ' ก่อน 'ทรัมป์-สี จิ้นผิง' พบกันในเวทีเอเปค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจระดับสูงของจีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ (26 ต.ค.) เกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการค้าเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้ตัดสินใจร่วมกันในสัปดาห์นี้ว่าจะระงับมาตรการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนหรือไม่
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การเจรจานอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ปลดล็อกความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีน 100% หลังวันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป นอกจากนี้ เขาคาดว่าจีนจะเลื่อนการบังคับใช้ระบบการออกใบอนุญาตส่งออกแร่ธาตุหายากและแม่เหล็กออกไปอีก 1 ปี ในระหว่างที่นโยบายนี้ถูกพิจารณาทบทวนใหม่
เจ้าหน้าที่จีนแสดงท่าทีระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจา และไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุม
ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง มีกำหนดพบกันในวันพฤหัสบดี (30) นอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อลงนามในข้อตกลง แม้ว่าทำเนียบขาวจะประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง ทรัมป์ และ สี จิ้น ผิง แต่ฝ่ายจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าผู้นำทั้งสองจะพบกันจริงหรือไม่
“ผมคิดว่าเรามีกรอบการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับให้ผู้นำได้หารือกันในวันพฤหัสบดี” เบสเซนต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว หลังจากที่เขาและ เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้พบกับ เหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน และหลี่ เฉิงกัง ผู้เจรจาการค้าระดับสูง ในการหารือแบบตัวต่อตัวรอบที่ 5 นับตั้งแต่เดือน พ.ค.
เบสเซนต์ กล่าวว่า เขาคาดการณ์ว่าการสงบศึกทางภาษีกับจีนจะขยายออกไปเกินวันที่ 10 พ.ย. และจีนจะกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในปริมาณมากอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ซื้อเลยในช่วงเดือน ก.ย. และหันไปสั่งถั่วเหลืองจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน
เบสเซนต์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ “This Week” ทางช่อง ABC ว่า เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ “จะพอใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งในฤดูกาลนี้และฤดูกาลที่จะมาถึงในอีกหลายปีข้างหน้า” หลังมีการประกาศเงื่อนไขข้อตกลง
ด้าน กรีเออร์ กล่าวในรายการ "Fox News Sunday" ว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะระงับมาตรการลงโทษบางประการ และค้นพบ "แนวทางก้าวไปข้างหน้าที่เราจะสามารถเข้าถึงแร่ธาตุหายากจากจีนได้มากขึ้น และปรับสมดุลยอดขาดดุลการค้าด้วยการขายจากสหรัฐอเมริกา"
หลี่ เฉิงกัง กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ "ฉันทามติเบื้องต้น" และจะดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติภายในของตนต่อไป
"จุดยืนของสหรัฐฯ ค่อนข้างแข็งกร้าว ขณะที่จีนยืนหยัดในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตนเอง" หลี่ กล่าวผ่านล่าม "เราได้หารือกันอย่างเข้มข้น และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกและข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้"
ทรัมป์ เดินทางถึงมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ (26);เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดหมายแรกของเขาในการเยือนเอเชีย 5 วันซึ่งคาดว่าจะปิดท้ายด้วยการพบปะกับ สี จิ้นผิง ที่เกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดี (30)
หลังจากการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ 2 ฝ่ายในช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์ ได้แสดงท่าทีเชิงบวก โดยกล่าวว่า "ผมคิดว่าเราจะบรรลุข้อตกลงกับจีนได้"
ทรัมป์ ขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีก 100% และใช้มาตรการควบคุมการค้าอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เพื่อตอบโต้ที่จีนขยายการควบคุมส่งออกแม่เหล็กและแร่ธาตุหายาก
จีนควบคุมอุปทานวัตถุดิบเหล่านี้มากกว่า 90% ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งแต่ยานยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์และขีปนาวุธ
มาตรการควบคุมส่งออกของจีน และการตอบโต้จาก ทรัมป์ เสี่ยงที่จะบ่อนทำลายการสงบศึกการค้าที่ดำเนินมาแล้ว 6 เดือน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนกล่าวว่า นอกจากแร่ธาตุหายากแล้ว พวกเขายังได้หารือเรื่องการขยายการค้า วิกฤตเฟนทานิลของสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียมท่าเรือของสหรัฐฯ และการโอนกิจการ TikTok ไปสู่การควบคุมของสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์