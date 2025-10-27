xs
สื่อเขมรได้ทีเย้ย!เว็บไซต์ดังจัดอันดับกรุงเทพฯ เบอร์1โลกด้านล้วงกระเป๋า-ต้มตุ๋น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อกัมพูชารีบรายงาน Compare the Market เว็บไซต์ชื่อดังของสหราชอาณาจักร จัดอันดับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย รั้งที่ 1 ของโลก ในด้านการหลอกลวงและล้วงกระเป๋า

Kampucheathmey ระบุว่า Compare the Market แพลตฟอร์มเปรียบเทียบของสหราชอาณาจักร ทำการจัดอันดับตามการใช้เรตติ้งของพวกนักท่องเที่ยว โดย กรงเทพฯ ได้รับคะแนนดังกล่าว 83.45 เหนือกว่าอันดับ 2 กรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ที่ได้คะแนน 68.81 ส่วนอันดับ 3 เป็นของกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่คะแนน 52.61 ด้านเมืองเซี่ยงไฮ้ของปักกิ่ง รั้งอันดับ 4 ที่ 51.83 คะแนน และเมืองอาครา ของอินเดีย ตามมาเป็นอันดับ 5 ที่ 47.48 คะแนน

จากคะแนนดังกล่าว Kampucheathmey ระบุว่านักท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 คน เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าบริเวณพระบรมมหาราชวังในไทย เป็นสถานที่ที่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสูงสุดในโลก ส่วนสถานที่อื่นที่มีกรณีหลอกหลวงและล้วงกระเป๋าร้ายแรงที่สุดอีก 2 แห่ง ได้แก่วัดโพธิ์และตลาดนัดจตุจักร

นอกเหนือจากกลโกงและล่วงกระเป๋าแล้ว ทาง Kampucheathmey รายงานว่านักท่องเที่ยวยังได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังพวกหัวขโมยและให้ฝากสิ่งของไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

(ที่มา:kampucheathmey)



