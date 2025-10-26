สื่อนอกรายงาน “อนุทิน” เดินทางถึงมาเลเซียเตรียมหารือ “ทรัมป์” ก่อนลงนามดีลสันติภาพกับ “กัมพูชา” ยกเลิกร่วมประชุมเอเปค “ทรัมป์” เต้นบนพรมแดนมี “อันวาร์” ยืนประกบ

เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - นายกรัฐมนตรีไทยอนุทิน ชาญวีรกูลเดินทางถึงมาเลเซียเมื่อคืนวันเสาร์(25 ต.ค)ก่อนจะพบผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีการยืนยันจะหารือร่วมกันก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชาก่อนเดินทางกลับไทยเพื่อร่วมพิธีการจัดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สื่อนอกชี้ผู้นำไทยประกาศงดการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้
เอเอฟพีรายงานวันนี้(26 ต.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีไทย อนุทิน ชาญวีรกูล เลื่อนการเดินทางล่าช้าออกไปในวันเสาร์(25)ในการเข้าร่วมพิธีข้อตกลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชาที่มีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสักขีพยานที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์(26)
สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า ผู้นำไทยเดินทางมาถึงมาถึงมาเลเซียเมื่อเวลา 21.24 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแดนเสือเหลืองของวันเสาร์(25) โดยมีรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียคอยต้อนรับ
ผู้นำไทยเดินทางมาถึงหลังจากประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต ที่เดินทางมาถึงเมื่อเวลา 21.00 น.
เบอร์นามารายงานว่า พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชาจะเกิดขึ้นในการประชุมข้างเคียงนอกรอบการประชุมการประชุมอาเซียนซัมมิตในวันอาทิตย์(26)
ขณะเดียวกันประธานสักขีพยานการประชุม ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมาถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันอาทิตย์(26) ทั้งนี้อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่า ระหว่างการเดินทางเขาได้ถวายความไว้อาลัยการสิ้นพระชนม์ของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รอยเตอร์รายงานยืนยันว่า ผู้นำสหรัฐฯจะพบกับผู้นำไทยเพื่อหารือปัญหาทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการพัฒนาระดับภูมิภาคก่อนหน้าพิธีลงนามข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 40 คนและอพยพอีก 300,000 คน
ทั้งนี้ CNN รายงานว่า บนพรมแดนที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ที่มีการต้อนรบอย่างสมเกียรติโดยมีธงชาติมาเลเซียและธงชาติอเมริกันปักไสวและอีกทั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม เดินทางไปรอต้อนรับผู้นำอเมริกันถึงเครื่องพร้อมแว่นกันแดดสีดำ
และเป็นที่ฮือฮาเมื่อในระหว่างทางเดินพรมแดนได้รับการต้อนรับจากกัวลาลัมเปอร์ด้วยคณะเต้นยืนแถวหน้ากระดานและทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์อดไม่ได้ต้องหยุดและส่งสัญญาณกลับไปด้วยท่าฮิตเต้น YMCA ประจำตัวช่วงหาเสียงออกมาโดยมีอันวาร์สวมแว่นตาปรับแสงเป็นลูกคู่เต้นเป็นเพื่อนอย่างยิ้มแย้ม
แต่ก่อนหน้าที่ผู้นำสหรัฐฯจะมีอารมณ์ดีนั้นพบว่า แคนาดาเจอข่าวร้ายโดยบีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ในวันเสาร์(25) ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ทางโซเชียลมีเดียถึงแคนาดาว่า “โกง” จากการที่มีการเผยแพร่โฆษณาแคมเปญต่อต้านภาษีสหรัฐฯขึ้นก่อนการแข่งกีฬาเบสบอล เวิล์ดซีรีส์แชมเปียนชิปที่จังหวัดออนแทริโอ
และทำให้ผู้นำสหรัฐฯโกรธจัดโดยเฉพาะมีการนำคลิปอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โรแนลด์ เรแกน กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับภาษี
ทรัมป์สั่งลงดาบเชือดด้วยการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มอัตราภาษีสินค้าแคนาดาอีก 10% จากอัตราปัจจุบันที่กำลังต้องจ่ายอยู่
รอยเตอร์รายงานว่า นายกฯไทยแถลงว่า “ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ได้รับไม่กี่คำขอสำหรับการหารือระดับทวิภาคีในระดับผู้นำที่จะนำมาสู่คการพัฒนาของความร่วมมือในด้านต่างๆรวม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการค้า”
ทั้งนี้ก่อนหน้าผู้นำไทยประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปคซัมมิตซัมมิตสัปดาห์หน้าที่เกาหลีใต้เนื่องมาการจัดเตรียมงานพระบรมศพ
เอเอฟพีรายงานว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จะทรงครองราชย์มาเมื่อ 9 ปีก่อนหน้า แต่ทว่าคนเป็นจำนวนมากยังคงจำภาพติดตามได้เสมอที่พระพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระราชสวามี พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 ไปทุกหนทุกแห่ง
สื่อนอกรายงานว่าเนื่องมาจากความที่พระองค์เจริญพระชนม์พรรษาสูงและทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการถวายพระพลานามัยทำให้พระองค์ไม่ปรากฎพระองค์ต่อสาธารณะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พระพันปีหลวงทรงได้รับการขนานามในฐานะแม่ของชาติพร้อมกับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อนที่ได้รับการขนานนามว่า พ่อของาติ โดยทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีจะเป็นวันแม่แห่งชาติ
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์กลายเป็นข่าวดังรายงานไปทั่วโลกทั้งจากบีบีซี CNN นิวยอร์กไทม์ส เดอะการ์เดียน นิเคอิเอเชีย อัลญะซีเราะฮ์ เอพี รอยเตอร์ และเอเอฟพี