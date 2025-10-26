สื่อนอกรายงานปชช.ไทยร่วมใจรอส่งเสด็จครั้งสุดท้าย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนืองแน่นจากโรงพยาบาลไปพระบรมหาราชวัง

เอเอฟพี/MGRออนไลน์- ประชาชนไทยจำนวนมากอยู่ในชุดไว้ทุกข์สีดำเรียงรายบนถนนในกรุงเทพฯวันอาทิตย์(26 ต.ค) เพื่อส่งเสด็จพระบรมศพ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเคลื่อนย้ายพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมหาราชวัง
เอเอฟพีรายงานวันนี้(26 ต.ค)ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสิ้นพระชนม์ในวันศุกร์(26) สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา
ขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เคลื่อนตัวอย่างช้าๆเมื่อยาวบ่ายของวันโดยมีรถมอเตอร์ไซค์นำเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรเพื่อไปยังพระบรมมหาราชวัง
พยาบาลจำนวนมากที่รอส่งเสด็จต่างปรบมือและถวายบังคมระหว่างขบวนวิ่งผ่านส่วนประชาชนที่อยู่ในชุดไว้ทุกข์ต่างถือพระบรมฉายาลักษณ์ไว้กับอกร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้น ส่วนตำรวจถวายวันทยาหัตถ์พร้อมกับคุกเข่าลง 1 ข้างเพื่อถวายความเคารพสูงสุด
หนึ่งในประชาชนชาวไทยที่ได้เฝ้ารอการส่งขบวนเสด็จอยู่ด้านนอกโรงพยาบาลเป็นชายวัย 56 ปีกล่าวว่า “ผมต้องการส่งเสด็จพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย การเสด็จครั้งสุดท้ายของพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ในฐานะคนไทยที่รักและภักดีต่อพระองค์”
เอเอฟพีรายงานว่า พระบรมศพจะถูกประดิษฐานในพระบรมหาราชวังเป็นเวลา 1 ปีก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิง
การถวายความอาลัยด้วนสีดำและสีขาวนี้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรสามารถพบได้ทั้งในจออิเล็กทรอนิกตามตึกสูง ทีวีตามบ้านเรือน ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามโรงแรมที่มีแขกต่างชาติเข้าพักเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแม้กระทั่งแอปธนาคารที่ประชาชนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยในช่วงการถวายความอาลัยนี้โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ จะถูกร้องขอให้เปลี่ยนมาใช้โทนสีขาวดำแทน ส่วนประชาชนร้องขอให้แต่งกายในชุดไว้ทุกข์และงดการจัดงานรื่นเริงสาธารณะเป็นเวลา 90 วัน
นักข่าวเอเอฟพีในกรุงเทพฯรายงานว่า ราวครึ่งหนึ่งของประชาชนในซุปเปอร์มาร์เกตหรือย่านชอปปิ้งใจกลางกรุงเทพฯต่างแต่งกายในชุดไว้ทุกข์สีดำและสีขาวเพื่อถวายความอาลัย
อย่างไรก็ตามการจัดงานอีเวนต์คอนเสิร์ตใหญ่กลุ่ม K-Pop วงเกิลกรุ๊ป Blackpink ที่มีลิซ่า แบล็กพิงก์เป็นคนไทยร่วมอยู่ด้วยนั้นที่จะมีการเปิดคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาแห่งชาติ 50,000 ที่นั่งและบัตรได้ถูกจำหน่ายไปหมดแล้วจะไม่มีการยกเลิกการจัดงานแต่ผู้จัดร้องขอให้ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตแต่งชุดไว้ทุกข์สีดำแทน
สื่อในประเทศรายงานว่า ภายในงานมีการสงบนิ่งไว้อาลัยถวายความจงรักภักดีเป็นเวลา 1 นาที ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหนังสือด่วนที่สุด ขอความร่วมมือผู้จัดงานคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไว้อาลัย งดจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ลดการใช้แสง สี เสียง