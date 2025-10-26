เจอตัวแล้ว!ชายเกาหลีวิ่งหนีตายกลางเมืองสีหนุวิลล์ กลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมพ่อ

ชายชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโอ อยู่ในอาการตื่นกลัว วิ่งร้องขอความช่วยเหลือกลางวงเวียนสิงโตคู่ เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ มีข่าวว่าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว พร้อมกับผู้เป็นพ่อ ตามรายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.)
ในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ พบเห็นชายรายนี้ มีท่าทีตื่นกลัว วิ่งไปมาบนถนน พร้อมยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือบริเวณวงเวียนสิงโตคู่ เมืองสีหนุวิลล์ เขาได้บอกชื่อและอายุของตน พร้อมยืนยันว่าเป็นชาวเกาหลี และขอให้ผู้ที่กำลังถ่ายวิดีโอช่วยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ให้
"กรุณาโทรหาสถานทูตเกาหลี! พ่อของผม เดี๋ยวนี้เลย ผมไม่รู้ว่าพ่อของผมอยู่ไหน กรุณาเถิด! สถานทูตเกาหลี" เขากล่าวในวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ
เขาบอกกับชายผู้ที่บันทึกวิดีโอว่า เขามีอายุ 42 ปี และดูมีท่าทีไม่สบายใจ เมื่อได้รับคำแนะนำให้ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้น "พวกเขาเป็นทีมเดียวกัน! ผมต้องการพบคนเกาหลี! ผมต้องการสถานทูตเกาหลี" และพอชายชาวกัมพูชาคนที่ถ่ายคลิป ตอบกลับไปว่าได้โทรศัพท์หาตำรวจแล้ว ชายชาวเกาหลีตอบว่า "ถ้าตำรวจมา ผมต้องการให้สถานทูตเกาหลีมาด้วย"
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยืนยันในเวลาต่อมาว่า บิดาของชายคนนี้ได้รุดเดินทางไปยังกัมพูชา เพื่อหาตัวลูกชาย และไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงฯ
ตามรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์โชซุน รายงานว่าชายคนดังกล่าวเดินทางกลับเกาหลีพร้อมกับผู้เป็นพ่อแล้วเร็วๆนี้ โดยมีข่าวว่าเขาอยู่ที่สถานีตำรวจในสีหนุวิลล์ ตอนที่ประชาคมชาวเกาหลีในท้องถิ่น ติดต่อไปหาเขา
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าชายรายนี้เจอกับสถานการณ์ใดก่อนถูกถ่ายคลิป แต่ชาวเกาหลีใต้กัมพูชาบอกว่าชายรายดังกล่าวไม่ได้หลบหนีแก๊งอาชากรรม หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีในกัมพูชา ทางกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ออกประกาศแบนด้านการเดินทางรหัสสีดำในหลายพื้นที่ของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยด้านการเดินทางขั้นสูงสุดของเกาหลีใต้
ในส่วนของสีหนุวิลล์นั้น อยู่ในระดับการเตือนภัยขั้นสีแดง ซึ่งแนะนำให้ชาวเกาหลีใต้ในพื้นที่ เดินทางออกนอกประเทศ ถ้ามีความเป็นไปได้
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)