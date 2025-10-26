ทรัมป์แสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ย้ำ'ไทย-กัมพูชา'ลงนามสันติภาพทันที

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(25ต.ค.) กล่าวระหว่างมุ่งหน้าสู่มาเลเซีย ยืนยันข้อตกลงสันติภาพกัมพูชาและไทยจะมีการลงนามทันที่ที่เขาเดินทางไปถึง พร้อมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
"ผมกำลังเดินทางไปมาเลเซีย ประเทศที่ผมจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งผมเป็นคนกลางด้วยความภาคภูมิใจระหว่างกัมพูชาและไทย" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ยังใช้โอกาสนี้ แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "เสียใจยิ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพิ่งจากไป ผมขอแสดงความเสียใจไปยังมหาปวงชนผู้ยิ่งใหญ่"
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ เผยด้วยว่าเขามีแผนพบปะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย
รายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับบรรดาผู้นำอาเซียน และคาดหมายว่าจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่งกัมพูชาและไทย ตามหลังเหตุปะทะนองเลือดตามแนวชายแดนในเดือนกรกฏาคม ซึ่งยุติลงหลังจากนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย เป็นคนกลางเจรจาข้อตกลงหยุดยิง
(ที่มา:ทีอาร์ทีเวิลด์)