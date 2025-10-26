ไม่ง้อแล้ว!ทรัมป์บอก'เสียเวลาเปล่า' ไม่คุยปูตินจนกว่าจะมีแนวโน้มได้ข้อตกลงยูเครน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันเสาร์(25ต.ค.) ระบุจะไม่กำหนดวันเวลาการเจรจาใดๆกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จนกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผู้นำมอสโกจริงจังกับการทำข้อตกลงยุติสงครามในยูเครน
"ผมจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า เรากำลังข้อตกลง ผมจะไม่ยอมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ระหว่างมุ่งหน้าไปยังเอเชีย "ผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับวลาดิมีร์ ปูติน มาตลอด แต่มันน่าผิดหวังมากๆ ผมนึกว่าเราจะได้ข้อตกลง ก่อนข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางเสียอีก"
เมื่อวันพุธ(22ต.ค.) สหรัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงาน 2 บริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และส่งเสียงคร่ำครวญว่าการเจรจาระหว่างเขากับปูติน เกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน "ไม่มีความคืบหน้าไปไหน"
ทรัมป์ ยับยั้งชั่งใจในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่มานานหลายเดือน แต่ความอดทนของเขาสิ้นสุดลง หลังจากแผนสำหรับการประชุมซัมมิตรอบใหม่กับปูติน ในบูดาเปสต์ ล่มลง
อย่างไรก็ตามมหาเศรษฐีจากรีพับลิกันรายนี้ แสดงความหวังว่ามาตรการคว่ำบาตรที่เล่นงานบริษัทรอสเนฟต์และลุคออย จะมีอายุเพียงสั้นๆ และสงครามจะคลี่คลาย
ปูติน ยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตร "ร้ายแรง" แต่ยืนกรานว่ามันไม่หนักหน่วงพอที่จะก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจรัสเซีย
เขาบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร ที่ไม่ช่วยเสริมความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ ที่เพิ่งดีขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามผู้นำมอสโก เน้นย้ำว่าเขายังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับทรัมป์
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เรียกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ "เป็นการส่งสารที่หนักแน่นและจำเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่ปล่อยให้การรุกรานลอยนวล"
(ที่มา:เอเอฟพี)