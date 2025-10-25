รายงานแฉ! เกาหลีเหนือใช้คริปโต-ส่งบุคลากรไอทีไปต่างประเทศ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร UN

เกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อขายวัตถุดิบและอาวุธยุทโธปกรณ์ และยังส่งบุคลากรด้านไอทีจำนวนมากไปทำงานในต่างประเทศเพื่อฟอกเงินและสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเปียงยาง ตามรายงานของกลุ่มเฝ้าติดตามการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
ภายใต้การนำของผู้นำ คิม จองอึน เปียงยางได้เพิ่มปฏิบัติการทางไซเบอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้การแฮ็กข้อมูลกลายเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่สำคัญ ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงต่อโครงการนิวเคลียร์และอาวุธของเกาหลีเหนือ
ทีมติดตามการคว่ำบาตรพหุภาคี (MSMT) พบว่ากองกำลังไซเบอร์ที่ซับซ้อนของเกาหลีเหนือได้ขโมยเงินไปอย่างน้อย 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ปีนี้ รวมถึง 1,400 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bybit ในเดือน ก.พ.
รายได้เหล่านี้ยังไม่รวมผลกำไรจากสกุลเงินดิจิทัลที่เกาหลีเหนือได้มาอย่างผิดกฎหมายจำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024
รายงานระบุว่า เปียงยางได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ "ในการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) และโครงการขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผิดกฎหมาย"
ผู้เขียนรายงานพบว่า เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือใช้สกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่เรียกว่า stablecoin "สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการขายและโอนยุทโธปกรณ์ทางทหารและวัตถุดิบ เช่น ทองแดง ซึ่งใช้ในการผลิตอาวุธ"
เกาหลีเหนือยังหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของยยูเอ็น โดยส่งบุคลากรด้านไอทีไปปฏิบัติงานในอย่างน้อย 8 ประเทศ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกส่งไปจีน แต่บางส่วนถูกส่งไปรัสเซีย ลาว กัมพูชา อิเควทอเรียลกินี กินี ไนจีเรีย และแทนซาเนีย
MSMT ยังพบว่า เกาหลีเหนือวางแผนที่จะส่ง “แรงงาน 40,000 คนไปยังรัสเซีย รวมถึงคณะผู้แทนแรงงานไอทีอีกหลายคณะ”
ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของยูเอ็น แรงงานเกาหลีเหนือถูกห้ามไม่ให้หารายได้ในต่างประเทศ
เกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากส่งอาวุธและทหารเกาหลีเหนือหลายพันนายไปช่วยกองกำลังมอสโกทำสงครามกับยูเครน
MSMT ยังอ้างอิงรายงานปี 2024 ของกลุ่มวิจัย 38 North ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัย Stimson ซึ่งระบุว่า แรงงานไอทีของเกาหลีเหนือซึ่งปกปิดสัญชาติของตนได้รับสัญญาจ้างงานในโครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีบริษัทญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อย่างเช่น Amazon และ HBO Max เป็นผู้ควบคุมดูแล
โฆษกของ Amazon ซึ่ง AFP ติดต่อไปสอบถามยืนยันว่า บริษัทไม่เคยว่าจ้างพนักงานเหล่านั้นโดยตรง
“ก่อนหน้านี้ เราเคยร่วมงานกับสตูดิโอแอนิเมชันแห่งหนึ่งที่จ้างผู้รับเหมาช่วงซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ แต่พวกเขาไม่ใช่พนักงานของ Amazon และไม่สามารถเข้าถึงระบบภายในได้” โฆษกกล่าว
ด้าน HBO ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจาก AFP
รายงานระบุว่า นักสร้างแอนิเมชันชาวเกาหลีเหนือยังทำงานให้กับบริษัทต่างๆ เช่น SEK ซึ่งเป็นสตูดิโอแอนิเมชันของรัฐบาลเปียงยาง ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเคยให้ความช่วยเหลือในโครงการของชาติตะวันตก เช่น “The Simpsons Movie” เมื่อปี 2007
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุเมื่อปีที่แล้วว่า เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือใช้ LinkedIn ปลอมตัวเป็นผู้สรรหาบุคลากร และติดต่อชาวเกาหลีใต้ที่ทำงานในบริษัทด้านการป้องกันประเทศเพื่อล้วงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของพวกเขา
MSMT ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือ แม้ว่าจะดำเนินการอย่างอิสระจากสหประชาชาติก็ตาม
กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
ที่มา: เอเอฟพี