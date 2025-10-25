สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร 'ผู้นำโคลอมเบีย' ชี้ละเลยปราบยาเสพติด ทำ 'โคเคน' ทะลักเข้าอเมริกา

สหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อประธานาธิบดี กุสตาโว เปโตร ของโคลอมเบีย เมื่อวันศุกร์ (24 ต.ค.) ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ยกระดับความบาดหมางอย่างรุนแรงกับพันธมิตรเก่าแก่ของวอชิงตันในละตินอเมริกา ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า เปโตร ปฏิเสธที่จะหยุดยั้งการลักลอบขนโคเคนเข้าสู่สหรัฐฯ
ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและหลายประเทศในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมา โดยกองทัพสหรัฐฯ ได้เพิ่มกิจกรรมในแถบแคริบเบียนตอนใต้ โจมตีเรือในน่านน้ำสากลที่สหรัฐฯ กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าบรรทุกยาเสพติด ทรัมป์ ยังได้เรียกเปโตรว่า "ผู้นำยาเสพติดผิดกฎหมาย" ในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ผู้นำหัวซ้ายของโคลอมเบียกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าก่อคดี "ฆาตกรรม" ด้วยการโจมตีดังกล่าว
เปโตร ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในอีก 10 เดือนข้างหน้าคัดค้านปฏิบัติการของสหรัฐฯ มาโดยตลอด เขาพยายามยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน 6 ทศวรรษของโคลอมเบียด้วยสันติภาพ และข้อตกลงยอมจำนนของกลุ่มกบฏและแก๊งอาชญากรรม ทว่าความพยายามเหล่านั้นกลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
“นับตั้งแต่ประธานาธิบดี กุสตาโว เปโตร ขึ้นสู่อำนาจ การผลิตโคเคนในโคลอมเบียพุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ส่งผลให้มีโคเคนหลั่งไหลเข้าสหรัฐฯ และทำให้ชาวอเมริกันต้องติดยา” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ
“ประธานาธิบดี เปโตร ได้ปล่อยให้แก๊งค้ายาเสพติดเฟื่องฟู และปฏิเสธที่จะหยุดยั้งกิจกรรมนี้ วันนี้ ประธานาธิบดี ทรัมป์ กำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องประเทศของเรา และแสดงให้ชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น”
เปโตร โต้แย้งข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ โดยระบุว่ารัฐบาลของเขาตรวจยึดโคเคนในอัตราสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และการขยายตัวของพืชโคคา ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโคเคน ก็ชะลอตัวลงทุกปีนับตั้งแต่ปี 2021
“สิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาเป็นเรื่องโกหก” เปโตร โพสต์ X เมื่อบ่ายวันศุกร์ (24) “รัฐบาลของผมไม่ได้ทำให้โคเคนเพิ่มขึ้น แต่กลับทำตรงกันข้าม รัฐบาลของผมตรวจยึดโคเคนได้มากกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โลก”
เปโตร ซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามาก่อนได้สร้างชื่อเสียงจากการออกมาแฉสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนกับกองกำลังกึ่งทหารที่พัวพันการค้าโคเคน
เขาวิจารณ์คำสั่งคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ครั้งนี้ว่า “เป็นการกระทำที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง”
เปโตร ระบุว่า เขาได้จ้างทนายความสหรัฐฯ มาแก้ต่างให้ และได้พูดคุยกับผู้สนับสนุนหลายพันคนในใจกลางกรุงโบโกตาเมื่อเย็นวันศุกร์ (24) โดยยืนยันว่าตนไม่มีเงินสดอยู่ในสหรัฐอเมริกา
แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ทว่าการคว่ำบาตรประมุขรัฐอื่นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมาตรการนี้ทำให้ เปโตร ตกอยู่ในกลุ่มเดียวกับบรรดาผู้นำประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น ผู้นำรัสเซีย เวเนซุเอลา และเกาหลีเหนือ
ที่มา: รอยเตอร์