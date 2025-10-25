สื่อต่างประเทศรายงานข่าว 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง' สวรรคต

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของไทย สวรรคต สิริพระชนมายุ 93 พรรษา
ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ 25 ต.ค. เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ระบุว่า ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระประชวรหลายครั้ง และคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปรกติทางระบบต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 21 นาฬิกา 21 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ของไทยได้ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเลเซียหลังมีข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง และจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (25 ต.ค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวไทย และตลอดระยะเวลา 66 ปีที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระราชินีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นสุภาพสตรีผู้มีรสนิยมด้านการแต่งกายยอดเยี่ยม และยังทรงเป็นดุจมารดาที่ดูแลห่วงใยอาณาประชาราษฎร์
สื่อตะวันตกหลายสำนักได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ไปขึ้นปกนิตยสารอยู่หลายฉบับ และมักจะทรงได้รับการเปรียบเปรยจากสื่อต่างชาติว่ามีพระสิริโฉมงดงามเสมือน “แจ็คกี เคนเนดี” แห่งเอเชีย
ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า แม้สมเด็จพระพันปีหลวงจะไม่ได้ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากทรงมีพระอาการประชวร ทว่าในช่วงทศวรรษที่ 1960 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ และทรงพบปะกับบุคคลสำคัญจำนวนมาก เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน รวมถึงนักแสดงชื่อดังอย่าง เอลวิส เพรสลีย์
ขณะเดียวกัน เมื่อประทับอยู่ในประเทศไทยก็ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร และทรงได้รับพระสมัญญานาม “แม่แห่งแผ่นดิน” โดยวันคล้ายวันพระราชสมภพยังถือเป็นวันแม่ของไทยด้วย
ด้านหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า โครงการหลวงได้ถูกจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศไทย
และบางโครงการก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงริเริ่มขึ้น
ตัวอย่างเช่นในปี1976 ที่ทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ (SUPPORT) โดยได้มีการฝึกฝนชาวบ้านหลายพันคนในการทอผ้าไหม
ทำเครื่องประดับ วาดภาพ ทำเครื่องเซรามิก และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆโครงการนี้ได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และยังช่วยอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยไม่ให้สูญสลายไป
สมเด็จพระพันปีหลวงของไทยยังทรงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอนุรักษ์ผืนป่า และทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี, SCMP