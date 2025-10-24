เนื้อคู่เห็นๆ! ชาวเน็ตงง 'ผัวเมียจีน' หน้าเหมือนกันยังกะ 'ฝาแฝด' แนะไปตรวจ DNA เหอะ

คู่รักหนุ่มสาวจากมณฑลกวางตุ้งของจีนโด่งดังจากหน้าตาที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาด จนทำให้หลายคนคาดเดาว่าพวกเขาอาจจะเป็นพี่น้องที่หายสาบสูญไปนาน
เหลียง ไช่หยู (Lian Caiyu) และ เหอ เซียนเซิง (He Xiansheng) ทั้งคู่อายุยี่สิบกว่าๆ เป็นเจ้าของร้านขายยาสมุนไพรในเมืองตงกว่าน มณฑลกวางตุ้ง ถึงแม้ทั้งคู่จะมาจากครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านยาสมุนไพรมาหลายสิบปี แต่ทั้งคู่ก็ประสบปัญหาในการสร้างธุรกิจ จนกระทั่งเริ่มทำคลิปโปรโมตบน Douyin ซึ่งเป็น TikTok เวอร์ชั่นจีน
หลังจากสังเกตเห็นว่าทั้งคู่หน้าตาคล้ายกัน เหลียง จึงชักชวนสามีให้ร่วมทำคลิปตลกๆ ที่ทั้งคู่แต่งตัวเหมือนกันเพื่อเน้นความเหมือนให้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันคลิปเหล่านี้กลายเป็นสื่อโปรโมตหลักของร้าน
“ตอนที่เราเจอกันครั้งแรก ฉันไม่คิดว่าเราหน้าตาเหมือนกันเลย” เหลียง กล่าว “หลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปี ฉันถึงได้ค่อยๆ ตระหนักว่า เราดูคล้ายกันมาก สองปีมานี้เราอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลา ทำงาน กิน และพักผ่อนด้วยกัน ฉันคิดว่านั่นคงเป็นสาเหตุที่เราเริ่มคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆ”
ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว เหอ จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว แต่ในที่สุดเขาก็ยอมที่จะร่วมถ่ายคลิปกับภรรยา และถึงขั้นแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อโชว์ความเหมือนของพวกเขา ไม่นานนักแฟนๆ ก็เริ่มติดตามเพจของพวกเขาเพื่อจับตาดูสามีภรรยาที่เหมือน "พี่น้องฝาแฝด" มากกว่า
ความคล้ายคลึงอันน่าประหลาดของคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้ถูกแชร์จนเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียจีน ทำให้หลายคนสงสัยว่า พวกเขาเป็นฝาแฝดจริง ๆ หรือเป็นสามีภรรยากันแน่
“ไปตรวจดีเอ็นเอสิ ถ้าเกิดพวกคุณเป็นพี่น้องที่พลัดพรากกันมานานล่ะ?” ชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น
“พวกเขาไม่ได้แค่ดูเหมือนกัน แต่มันเหมือนกันทุกประการ แม้แต่คางสองชั้นก็ยังเหมือนกันเลย” ชาวเน็ตอีกคนบอก
ที่มา: odditycentral