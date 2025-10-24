จนท.ระดับสูงเกาหลีใต้ยืนยัน 'ทรัมป์-สี จิ้นผิง' เยือนโซลอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุมเอเปคสัปดาห์หน้า

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้แบบเป็นทางการในฐานะแขกของประมุขรัฐ (state visit) ในสัปดาห์หน้า ระหว่างที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ตามคำยืนยันจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงของเกาหลีใต้วันนี้ (24 ต.ค.)
วี ซุง-ลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวว่า ประธานาธิบดี อี แจ มยอง มีแผนที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับ ทรัมป์ และสี แยกกัน
“ด้วยการประชุมสุดยอดหลายครั้งระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาและจีน และเกาหลีใต้และจีน เราจะไม่เพียงแต่จะเน้นย้ำบทบาทของเกาหลีใต้ในฐานะที่เป็นเวทีเจรจาเท่านั้น แต่ยังจะสร้างฉันทามติเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และเสถียรภาพในภูมิภาค” วี กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ทำเนียบขาวแถลงว่า ทรัมป์ จะพบกับ สี ในสัปดาห์หน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนเอเชีย ที่เกาหลีใต้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่าง 2 มหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
วี ระบุว่า เกาหลีใต้หวังที่จะแสวงหาความคืบหน้าในประเด็นด้านความมั่นคงและภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่าง อี และทรัมป์ แต่เขาไม่แน่ใจว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้หรือไม่
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของโซลกล่าวเมื่อวันศุกร์ (24) ว่า เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องระดับการลงทุนเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์ที่เกาหลีใต้ให้คำมั่นภายใต้ข้อตกลงลดภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
วี ระบุด้วยว่า ผู้นำเกาหลีใต้มีแผนที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับ สี จิ้นผิง ซึ่งคาดว่ามีจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ
ก่อนการประชุมเอเปค อี แจ มยอง จะเดินทางไปยังมาเลเซียเป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งมี ทรัมป์ เข้าร่วมด้วย
ที่มา: รอยเตอร์