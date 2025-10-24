สงสัยฝีมือแก๊งสแกมในเขมร!สาวตกเป็นเหยื่อ นึกว่ารักกับ'พระเอกสควิดเกม' สูญเงิน11ล้านบาท

ผู้หญิงรายหนึ่งตกเป็นเหยื่อหลอกให้รักของแก๊งอาชญากรรมหนึ่ง ที่แอบอ้างตัวว่าเป็น อี จองแจ นักแสดงคนดังจากซีรีย์ฟอร์มยักษ์ " Squid Game" สูญเงินไปกว่า 500 ล้านวอน(ประมาณ 11 ล้านบาท)
อาร์ทิสต์ คอมปานี สำนักงานของอี เผยแพร่ถ้อยแถลงบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการ ในวันพุธ(22ต.ค.) ยืนยันว่า "มีเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นนักแสดงออกเรา เพื่อขอเงินและได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ตามที่สื่อมวลชนรายงาน" พร้อมประกาศจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างหนักหน่วงต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
"เราขอเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ไม่มีศิลปินรายใดๆของเราหรือบริษัทของเรา ร้องขอเงิน ขอให้โอนเงินและขอสปอนเซอร์ภายใต้กรณีแวดล้อมใดๆ" ถ้อยแถลงระบุ "ถ้าพวกคุณได้รับคำร้องขอเช่นนี้ กรุณาอย่าตอบสนองและดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง"
สำนักงานแห่งนี้ระบุต่อว่าปัจจุบันทางบริษัทกำลังทำงานร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและรับปากว่าตอบสนองอย่างเข้มข้น เพื่อปกป้องทั้งตัวนักแสดงเองและบรรดาแฟนคลับ
รายงานข่าวของสำนักข่าว JTBC ระบุว่าพวกสแกมเมอร์ติดต่อมาหาเหยื่อ อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับ และส่งภาพถ่ายที่ใช้เอไอสร้างของ อี และใบอนุญาตขับรถปลอมของเขา ไปให้เธอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พวกเขาบอกผู้หญิงรายนี้ว่า อี กำลังถ่ายทำหนัง "Squid Game 3" และค่อยๆสานสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นตามลำดับ ท้ายที่สุดแล้วก็ย้ายการสนทนาไปยังแอปพลิเคชัน KakaoTalk.
ด้วยเชื่อว่าตนเองกำลังมีความรักกับนักแสดงดัง เหยื่อจึงยอมเสียเงินหลายต่อหลายครั้ง หลังได้รับการบอกกล่าวว่าจะได้พบเจอ อี จองแจ ในเร็ววัน พวกสแกมเมอร์มักใช้คำหวานๆอย่างเช่น "ที่รัก" ทำให้ฝ่ายหญิงหลงเชื่อหัวปักหัวปำ รวมแล้วยอดเงินที่เธอโอนให้แก๊งสแกมเมอร์ในช่วงเวลา 6 เดือน อยู่ที่ 500 ล้านวอน เริ่มจากก้อนแรกเล็กๆ 6 ล้านวอน(ราว 130,000 บาท)
สำนักงานตำรวจจังหวัดกยองนัม ซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนทุกแง่มุมของความเป็นไปได้ ในนั้นรวมถึงข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมกัมพูชา
(ที่มา:Korea Joongang Daily)