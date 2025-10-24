'ฮุนเซน'กดหัวไม่ให้ลุกฮือ!ไกด์เขมรเจอข้อหากบฏเสี่ยงติดคุก10ปี โทษฐานแค่แชร์คลิป'เนปาลโมเดล'

Pin Poch ไกด์ทัวร์ในเสียมราฏและผู้แสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ ถูกจับกุมตามข้อหาสมคบคิดก่อกบฏและปัจจุบันอยู่ภายใต้การคุมขังชั่วคราว ณ เรือนจำพนมเปญ เสี่ยงโดนลงโทษจำคุก 10 ปี ถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอากญาของกัมพูชา จากกรณีที่เขาแชร์วิดีโอการประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านรัฐบาลเนปาลของคนเจน Z
Haor Chanthea วัย 42 ปี ภรรยาของ Poch บอกว่าการจับกุมที่ดำเนินการโดยตำรวจนอกเครื่องแบบ เกิดขึ้นโดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า ในขณะที่เธอกำลังเตรียมข้าวของอยู่ภายในร้าน ตอนเวลา 7.00น. ของวันอังคารที่ 14 ตุลาคม เพื่อนบ้านรายหนึ่งรุดมาแจ้งข่าวว่าสามีของเธอถูกจับและโดนนำตัวขึ้นรถไปแล้ว
ต่อมา เธอทราบแหล่งที่อยู่ของเขา ซึ่งก็คือห้องขังตำรวจในเสียมราฏ เธอรุดไปขอคำตอบจากตำรวจ แต่พวกเขาไม่ยอมปริปากใดๆ อย่างไรก็ตามราว 1 ชั่วโมงหลังจากนั้น เธอได้รับอนุญาตให้เข้าพบสามี และมีโอกาสสอบถามเขา "ตอนที่ฉันถามว่าทำไมพวกเขาถึงจับคุณ เขาตอบว่าเขาทำผิดด้วยการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเนปาลในเดือนกันยายน"
เมื่อวันที่ 10 กันยายน Poch แชร์คลิปวิดีโอหนึ่ง ซึ่งพบภาพเหตุการณ์การประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านรัฐบาลของคนเจน Z เนปาล โดย Poch เขียนบรรยายวิดีโอว่า "ในเนปาล ประชาชนไม่อาจทนได้อีกต่อไป พวกเขาประท้วงที่บ้านรัฐมนตรีคอรัปชัน ทำลายบ้านเรือนและทุบตีรัฐมนตรี"
การแชร์โพสต์ดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของเยาวชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อต้านรัฐบาลคอรัปชันทั้งหลาย ในอินโดนีเซีย บ้านของสมาชิกรัฐสภาหลายคนถูกวางเพลิงระหว่างการประท้วงใหญ่ ส่วนในฟิลิปปินส์ เหตุประท้วงปะทุขึ้นจากการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วม
Huot Sothy ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเสียมราฏ ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามหมายจับของศาลพนมเปญ มีต้นตอจากโพสต์บนเฟซบุ๊กของเขา
ในช่วง 8 วัน นับตั้งแต่ถูกจับกุมตัว Poch ถูกสอบปากคำในวันที่ 15 ตุลาคม ในศาลพนมเปญ และโดนย้ายไปยังเรือนจำพนมเปญในวันที่ 20 ตุลาคม ขณะที่ Chanthea ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเขาอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม
ตำรวจพนมเปญ ในเวลาต่อมา กล่าวหา Poch ใช้สื่อสังคมออนไลน์ปลุกปั่นความไม่สงบและยุยงส่งเสริมแนวคิดหัวรุนแรง พวกเขาอ้างว่าเนื้อหาที่เขาแชร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อก่อแรงบันดาลใจ "ปฏิวัติสี" ซึ่งมีต้นแบบจากการประท้วงในเนปาล ที่พวกเขามองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและสวนทางกับหลักการประชาธิปไตย
"ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาสมคบคิดก่อกบฏ ดำเนินการผ่านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคมบนเฟซบุ๊ก แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์" ถ้อยแถลงกล่าว
พวกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเสียงวิจารณ์จากองค์กรประชาสังคมทั้งหลาย ที่กล่าวหาพวกเขาละเมิดเสรีภาพการแสดงออกและกระทำการข่มขู่ทางการเมือง อย่างไรก็ตามการจับกุมตัว Poch โหมกระพือบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวอย่างกว้างขวาง โดย Chanthea ลังเลที่จะให้ความเห็นอย่างเปิดเผย บอกว่า "เธอกลัวการแสดงออก แม้จะช็อคกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามี"
เธอยังตั้งคำถามว่าทำไมแค่การแชร์ข้อมูลถึงนำมาซึ่งการจับกุม และบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนัดต่อไปของศาล อย่างไรก็ตามเธอหวังว่าสามีจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้ เนื่องจากเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
ระหว่างการประชุมครั้งที่ 60 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2025 ได้ให้คำนิยามภูมิทัศน์เสรีภาพทางสังคมและการเมืองของกัมพูชา ว่าเป็นบรรยากาศอันเย็นยะเยือก ผู้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ท่ามกลางสัญญาณว่ามันกำลังเสื่อมทรามลงไปอีก
คณะมนตรีแห่งนี้แสดงความกังวลใหญ่หลวง ต่อบรรยากาศแห่งความกลัวที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่พลเมืองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนสื่อสังคมออนไลน์หรือในที่สาธารณะ สืบเนื่องจากเสี่ยงถูกจับกุมฐานยุยงปลุกปลั่น ท่ามกลางกฎหมายใหม่ฉบับแก้ไขในเรื่องถอนสัญชาติ ซึ่งทำให้พัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศแห่งนี้ก้าวถอยหลังย้อนกลับไปหลายปี
(ที่มา:คิริโพสต์)