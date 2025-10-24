พูดไปเรื่อย!ทรัมป์ขู่จะถอนสนับสนุนอิสราเอล ถ้าผนวกเวสต์แบงก์เป็นส่วนหนึ่งของดินแดน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนอิสราเอลว่าจะสูญเสียแรงสนับสนุนที่สำคัญยิ่งจากอเมริกา ถ้าผนวกเขตยึดครองเวสต์แบงก์ ตามรายงานของนิตยสารไทม์สที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.)
คำขู่ของทรัมป์ ซึ่งมีขึ้นระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ถูกเผยแพร่ออกมา ในขณะที่รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับการผนวกเวสต์แบงก์เช่นกัน
"มันจะไม่เกิดขึ้น มันจะไม่เกิดขึ้น เพราะว่าผมรับปากกับบรรดาชาติอาหรับ และคุณไม่อาจทำเช่นนั้นในตอนนี้ เราได้รับการสนับสนุนที่้ยอดเยี่ยมจากอาหรับ" ทรัมป์กล่าว และเมื่อถูกถามว่า อิสราเอล จะต้องเจอกับผลกระทบอย่างไร ถ้ายังคงเดินหน้าทำเช่นนั้น "อิสราเอลจะสูญเสียแรงสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับจากสหรัฐฯ ถ้ามันเกิดขึ้น" ประธานาธิบดีอเมริกากล่าว
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร์ไทม์ด้วยว่า เขาเชื่อว่าซาอุดีอาระเบียจะเข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัม ซึ่งวางกรอบความสัมพันธ์อันเป็นปกติระหว่างอิสราเอลกับบรรดารัฐอาหรับ ในช่วงปลายปีนี้
"ใช่ ผมเชื่อเช่นนั้น" เขาตอบ เมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าริยาดจะเข้าร่วมในข้อตกลงตามกรอบเวลาดังกล่าวหรือไม่ "ลองคิดดู พวกเขาเคยมีปัญหา พวกเขาเคยมีปัญหากาซา และพวกเขามีปัญหาอิหร่าน แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้มี 2 ปัญหานี้แล้ว" ทรัมป์ระบุ อ้างถึงสงครามของอิสราเอลในกาซา และปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน ที่ทางสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานเป้าหมายไปเมื่อช่วงกลางปี
ทั้งนี้ ทรัมป์ กล่าวต่อว่าเขาจะทำการตัดสินใจว่า อิสราเอล ควรปล่อยตัว มาร์วาน บาร์กูติ นักโทษปาเลสไตน์ชื่อดัง ส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวสันติภาพหรือไม่
บาร์กูติน จากขบวนการฟาตาห์ คู่ปรับของฮามาส เป็นหนึ่งในนักโทษปาเลสไตน์ ที่พวกฮามาสอยากให้เขาได้รับการปล่อยตัว ส่วนหนึ่งในข้อตกลงกาซา ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐอียิปต์
เสียงเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสููงหลายชุดไปยังอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อค้ำยันข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่เปราะบาง หลังจากเขาทำหน้าที่เป็นคนกลางนำมาซึ่งการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวเมื่อช่วงต้นเดือน
อย่างไรก็ตามในขณะที่ แวนซ์ ปิดฉากการเดินทางเยือน 3 วันและ รูบิโอ เดินทางมาถึง บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอิสราเอล กลับเดินหน้าร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เปิดทางสำหรับผนวกเวสต์แบงก์
แวนซ์ กล่าวว่า "เป็นมันจำอวดทางการเมืองที่โง่มากๆ และโดยส่วนตัวแล้ว ผมก็สบถใส่มันบ้างเหมือนกัน" ขณะที่ รูบิโอ กล่าวขณะเดินทางออกจากวอชิงตัน เตือนอิสราเอลต่อการผนวกเวสต์แบงก์ บอกว่าก้าวย่างต่างๆที่ดำเนินการโดยรัฐสภาและการใช้ความรุนแรงของพวกผู้ตั้งรกราก เสี่ยงคุกคามข้อตกลงหยุดยิงกาซา
