เป็นห่วงมาก! “มหาดไทยแดนน้ำหอม” นั่งไม่ติดส่งตำรวจลับตามอารักขา “ซาร์กอซี” ถึงในคุก หลังนอนแค่คืนแรกโดนขู่เอาชีวิตอ้างล้างแค้นให้ “กัดดาฟี” ภรรยาเด็กคนที่ 3 โร่โทรถามข่าว

เอเจนซีส์ – กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสวันพุธ(22 ต.ค)ส่งตำรวจลับ 2 นายประกบอดีตผู้นำ นิโกลาส์ ซาร์กอซี ถึงในเรือนจำสั่งให้อยู่ในห้องข้างๆหลังคลิปว่อนนักโทษเรือนจำ La Sante เดียวกันประกาศข่มขู่เอาชีวิตอ้างล้างแค้นให้อดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย พ.อ.โมอัมมาร์ กัดดาฟี ภรรยาคนที่ 3 คนสวยของอดีตผู้นำ การ์ลา บรูนี รีบต่อสายคุยโทรศัพท์ถามข่าวในคุก
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(22 พ.ค)ว่า รัฐมนตรีมหาดไทย โลรองต์ นูเนซ (Laurent Nuñez) อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุยุโรป 1 ยืนยันว่า ตำรวจลับฝรั่งเศส 2 คนจะติดตามอารักขาอดีตผู้นำ นิโกลาส์ ซาร์กอซี ถึงในเรือนจำอย่างถาวรระหว่างที่ซาร์กอซียังคงอยู่ในเรือนจำที่ได้รับคำพิพากษาโดนจำคุกถึง 5 ปี
มหาดไทยฝรั่งเศสชี้ว่า ตำรวจลับ 2 นายที่จะมีการผลัดเปลี่ยนกับทีมจะนอนให้ห้องขังติดกับอดีตผู้นำฝรั่งเศสที่ถูกย้ายเข้าไปห้องขังเดี่ยวที่เรือนจำ La Sante ในกรุงปารีสเกิดขึ้นหลังซาร์กอซีโดนเพื่อนนักโทษขู่เอาชีวิตหลังเพิ่งเข้าไปนอนได้แค่คืนเดียว
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ซาร์กอซีวัย 70 ปีเดินเข้าเรือนจำปารีสในวันอังคาร(21)ตามหลังการพิพากษาคดีรับเงินอดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย พ.อ.โมอัมมาร์ กัดดาฟี ที่มาจากการฟอกเงินสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี 2007 ที่เขาชนะเลือกตั้ง
โดยภายในไม่กี่ชั่วโมงพบว่ามีคลิปปรากฏบนโลกออนไลน์ที่มีเพื่อนนักโทษจากคุก La Sante เดียวกันตะโกนว่า “พวกเรากำลังจะล้างแค้นให้กัดดาฟี พวกเรารู้ทุกอย่าง ซาร์โก..พวกเรารู้หมด เอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์คืนมา”
ทั้งนี้ในวันพุธ(22) แหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันนว่าเจ้าหน้าที่ 2 คนจากสำนักงานอารักขา VIP ฝรั่งเศส SDLP ได้อยู่ที่ห้องขังถัดจากอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน การ์ลา บรูนี (Carla Bruni) ภรรยาคนที่ 3 วัย 57 ปีของซาร์กอซีที่มีอายุ 70 ปีแล้วมีรายงานว่าได้พูดคุยกับเขาทางโทรศัพท์ในเรือนจำ โดยทนายความของซาร์กอซียืนยันว่า คืนแรกของลูกความเต็มไปด้วยความหวาดกลัว
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสนูเนซแจงเหตุผลการส่งตำรวจลับประกบอารักขาว่า “อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณะนั้นได้รับสิทธิการปกป้องเนื่องมาจากสถานะของเขา มีภัยคุกคามที่เห็นได้ชัดต่อเขาและการคุ้มกันนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำ”
ทีมกฎหมายของอดีตประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์กอซี ได้ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวก่อนกำหนดระหว่างการไต่สวนชั้นอุทธรณ์ของเขาที่ยังค้าง โดยคาดหวังว่าซาร์กอซีจะได้รับการปล่อยตัวได้ภายในคริสต์มาสที่จะถึง