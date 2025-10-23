ทั่วโลกผวาWW3! “ปูติน” สั่งซ้อมรบนิวเคลียร์รัสเซียพิสัยข้ามทวีปโจมตีไกลถึงอเมริกาคุมด้วยตัวเอง หลัง "ซัมมิตสหรัฐฯ-รัสเซีย" ที่บูดาเปสต์ล่มไม่เป็นท่า

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน วันพุธ(22 ต.ค)กำกับการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่รัสเซียทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศพร้อมกับการใช้มิสไซล์พิสัยข้ามทวีปและเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตามหลังการประชุมซัมมิตทรัมป์-ปูตินที่กรุงบูดาเปสต์เกิดล่มไม่เป็นท่า
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(22 ต.ค)ว่า ทำเนียบเคลมลินกล่าวผ่านแถลงการณ์วานนี้(22)ยืนยันกาซ้อมรบภายใต้คำสั่งผู้นำสูงสุดของกองกำลังสหพันธรัฐรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ซ้อมรบทางยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ทั้งทางภาคพื้น ทะเล และกองกำลังทางอากาศ”
และในระหว่างการทดสอล ได้มีการยิงมิสไซล์พิสัยข้ามทวีปและการยิงมิสไซล์ทางอากาศเกิดขึ้น
แถลงการณ์ยังดำเนินต่อว่า “มิสไซล์พิสัยข้ามทวีป Yars ถูกส่งศูนย์ทดสอบทางอวกาศของรัฐคอสโมโดมเพลเซตสค์(Plesetsk Cosmodrome) ประสบความสำเร็จเข้าเป้าที่จุดทดสอบคูรา(Kura)บนคาบสมุทรคัมชัดกา (Kamchatka)”
ทั้งนี้คาบสมุทรคัมชัดกาที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกไกลของรัสเซียติดหมู่เกาะคูริลดินแดนพิพาทกับญี่ปุ่นและใกล้เกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น
และชี้ว่า “มิสไซล์ซีเนวาถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ไบรอันสค์(Bryansk)ในทะเลแบเรนต์”
ทะเลแบเรนต์ (Barents Sea)อยู่ทางเหนือในเขตอาร์กติก
ทำเนียบเครมลินยังยืนยันว่าเครื่องบินไกลทิ้งระเบิด Tupolev Tu-95MS เข้าร่วมการซ้อมโดยเปิดฉากยิงมิสไซล์ทางอากาศ
“การซ้อมเพื่อทดสอบระดับความพร้อมของการบัญชาการกองทัพและความสามารถที่แท้จริงของกำลังพลปฎิบัติการในการจัดการควบคุมกองกำลังพลใต้บังคับบัญชา” เสริมต่อว่า “ภารกิจการซ้อมรบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว”
ประธานเสนาธิการทหารกองทัพรัสเซีย พลเอกวาเลรี เกราซิมอฟ(General Valery Gerasimov) เป็นผู้รายงานปูตินผ่านทางวิดีโอว่าการซ้อมมีเป้าหมายเพื่อซักซ้อมกระบวนการในการอนุมัติการใช้อาวุธนิวเคลียร์
เดลีเมลรายงานว่า รัสเซียมักออกปฎิบัติการฝึกซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ของตัวเองเสมอเพื่อเตือนความทรงจำให้คู่อริทั้งหลายว่ามอสโกมีคลังแสงนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาที่ความตรึงเครียดระหว่างตะวันตก-ตะวันออกระอุ
เกิดในช่วงเวลาที่กองกำลังนาโตได้เริ่มการฝึกซ้อมนิวเคลียร์ตามตารางประจำปีเมื่อต้นเดือนนี้ที่มีเครื่องบินรบขับไล่ F-35A และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ร่วมในเครื่องบินทั้งหมด 60 ลำจาก 13 ชาติในปฎิบัติการซ้อมรบ Steadfast Noon ที่มีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพ
การสั่งซ้อมโจมตีนิวเคลียร์ของปูตินเกิดในช่วงเวลาที่การประชุมซัมมิตที่บูดาเปสต์ซึ่งยังไม่มีการกำหนดเวลาออกมาร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โดนล้มโดยผู้นำอเมริกันวันอังคาร(21)อ้างอิงจากเอพี ยืนยันการล้มประชุมและไม่อยากจะเปลืองเวลากับซัมมิต
เดลีเมลชี้ว่า การล้มซัมมิตเกิดขึ้นหลังเกิดการเกาเหลาระหว่างการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ หลังฝ่ายรัสเซียยืนยันจะไม่ยอมหยุดการสู้รบแนวหน้ากับยูเครน