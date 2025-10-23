ศาล ICJ ชี้ 'อิสราเอล' มีพันธกรณีต้องอำนวยความสะดวกให้ UN ส่งความช่วยเหลือเข้า 'กาซา'

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ซึ่งเป็นองค์กรกฎหมายสูงสุดของสหประชาชาติ ให้ความเห็นเชิงปรึกษาเมื่อวันพุธ (22 ต.ค.) โดยระบุว่าอิสราเอลมีพันธกรณีที่จะต้องดูแลให้พลเรือนในกาซาได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และคณะผู้พิพากษา 11 คนยังระบุด้วยว่า อิสราเอลต้องสนับสนุนความช่วยเหลือที่สหประชาชาติจัดหาให้แก่ชาวกาซา รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ของยูเอ็น เช่น สำนักงานบรรเทาทุกข์และงานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA)
“ในฐานะประเทศผู้ยึดครอง อิสราเอลมีพันธกรณีที่จะต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา” ยูจิ อิวาซาวะ ผู้พิพากษาประธานศาล ICJ กล่าว พร้อมเสริมว่าความต้องการขั้นพื้นฐานประกอบด้วยอาหาร น้ำ ที่พักพิง เชื้อเพลิง และบริการทางการแพทย์
ความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่รู้จักกันในชื่อศาลโลก มีน้ำหนักทางกฎหมายและการเมือง ทว่าไม่มีผลผูกพัน และศาลก็ไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายด้วย
อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ออกมาชื่นชมความเห็นดังกล่าวของศาล และเรียกร้องให้อิสราเอล "ปฏิบัติตามพันธกรณี" ดังกล่าว ตามข้อมูลจาก สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกยูเอ็น
ดูจาร์ริก ยังกล่าวด้วยว่า "ผลกระทบของความเห็นนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงสถานการณ์อันน่าเศร้าในฉนวนกาซา"
ความเห็นดังกล่าวซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ร้องขอในเมื่อธันวาคม ได้ชี้แจงถึงการคุ้มครองที่รัฐต่างๆ จะต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ และคาดว่าจะส่งผลไปถึงความขัดแย้งอื่นๆ นอกฉนวนกาซาด้วย
กระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลได้โพสต์ X ปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลอย่างเด็ดขาด และเสริมว่า "อิสราเอลยึดมั่นในพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่"
อิสราเอลสั่งห้าม UNRWA ปฏิบัติการในฉนวนกาซาเมื่อปีที่แล้ว โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่บางคนเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาส หรือกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงฯ ระบุด้วยว่า สหประชาชาติยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของกลุ่มฮามาสใน UNRWA และยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ให้ความร่วมมือ "กับองค์กรที่เต็มไปด้วยกิจกรรมก่อการร้าย"
ผู้พิพากษา ICJ วินิจฉัยเมื่อวันพุธ (22) ว่าอิสราเอลไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันเพียงพอต่อข้อกล่าวอ้างที่ว่า เจ้าหน้าที่ UNRWA จำนวนมากเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาส
เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทนายความของสหประชาชาติและตัวแทนชาวปาเลสไตน์ในศาล ICJ กล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซาระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลตัดขาดสินค้าทั้งหมด และกล่าวหาว่าพวกฮามาสขโมยความช่วยเหลือ
นับแต่นั้นมา ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบางส่วนได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ยูเอ็นชี้ว่า ปริมาณความช่วนเหลือยังน้อยเกินกว่าที่จำเป็นต่อการบรรเทาภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมที่เริ่มเข้าข่ายเป็น "ความอดอยาก"
ข้อตกลงหยุดยิงที่มีขึ้นในเดือนนี้กำหนดให้อิสราเอลเปิดรับรถบรรทุกความช่วยเหลือ 600 คันต่อวัน แต่ยูเอ็นระบุว่า จนถึงขณะนี้ยังมีรถบรรทุกเข้าไปต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าวมาก
ความเห็นของศาล ICJ ระบุว่า ชาวปาเลสไตน์ในกาซายังได้รับเสบียงไม่เพียงพอ และเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ควรใช้ความอดอยากเป็นอาวุธในการทำสงคราม
ที่มา: รอยเตอร์