สื่อแดนเสือเหลืองตีข่าว “ทรัมป์” บินมากัวลาลัมเปอร์ไม่เจอ “อนุทิน” ขอคุยแต่ “นายกฯมาเลเซีย” เตรียมเป็นพยานความสำเร็จดีลสันติภาพไทย-กัมพูชาที่ประชุม ASEAN

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บินเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ เตรียมเป็นประธานพยานความสำเร็จข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชาลงนามในการประชุมอาเซียนวันอาทิตย์(26 ต.ค)ร่วมกับประธานอาเซียนคนใหม่ อันวาร์ อิบราฮิม ที่ได้ประกาศตัวล่วงหน้าเตรียมหารือกับผู้นำสหรัฐฯทั้งประเด็นระดับภูมิภาครวมถึง กาซา แต่ไม่มีรายงานกำหนดหารือกับผู้นำคู่ขัดแย้งทั้งนายกฯอนุทิน ชาญวีรกุลและผู้นำกัมพูชา ฮุน มาเนต ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียชี้ เบอร์ 1ของโลกบินประชุมอาเซียนเป็นการยกระดับความสำคัญแสดงให้เห็นว่าอเมริกากำลังสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลายเป็นสมรภูมิระหว่างตะวันตกและจีน
มาเลย์เมลของมาเลเซียรายงานวันพฤหัสบดี(23 ต.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม แถลงวันนี้(23)ว่า แดนเสือเหลืองกำลังเล่นบทหลักในการเสริมสร้างสันติภาพระหว่างที่เขากำลังตรียมเป็นประธานร่วมกับผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชาที่กำลังจะเกิดขึ้นในการประชุมอาเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันอาทิตย์(26)
และเสริมต่อว่าทั้ง 2 ชาติยอมตกลงที่จะลงนามข้อตกลงสันติภาพในสุดสัปดาห์นี้พร้อมไปกับสักขีพยาน ประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำโลกชาติอื่นๆ
“พวกเราประสบความสำเร็จในการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา”
และเสริมต่อว่า “เมื่อไม่นานมานี้ รัฐมนตรีกลาโหมจากทั้ง 2 ชาติได้บรรลุเงื่อนไขรายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพ และหากมีการตกลงดังกล่าว การลงนามจะมีสักขีพยานโดยประธานาธิบดีทรัมป์ที่ร่วมสนับสนุนข้อยุตินี้รวมไปถึงตัวผม” อันวาร์กล่าวต่อรัฐสภามาเลเซีย
นอกจากนี้มาเลเซียยังอยู่เบื้องหลังข้อตกลงรัฐบาลทหารพม่าที่จะยุติการสู้รบชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ความช่วยเหลือทางมนุษยชนสามารถส่งเข้าไประหว่างสงครามกลางเมืองในเมียนมา นายกฯอันวาร์แถลงพร้อมชี้ว่า เมียนมาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่เป็นหนึ่งในครั้งร้ายแรงมากที่สุดในโลก
การประชุมอาเซียนครั้งที่ 47 จะถูกจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 ต.ค ไปจนถึงวันที่ 28 ต.ค สำหรับการประชุมผู้นำจาก 10 ชาติอาเซียนและติมอร์ เลสเต ที่กำลังอยู่ในกระบวนการจะเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกที่ 11 ของอาเซียน พร้อมไปกับการเจรจากับชาติพันธมิตรนอกอาเซียนทั้ง สหรัฐฯ ออสเตรเลีย บราซิล ญี่ปุ่น และแคนาดา
ทั้งนี้ก่อนหน้าการประกาศในวันอังคาร(21) ไม่มีความแน่ชัดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯจะเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียนปีนี้หรือไม่
โพลิติโกของสหรัฐฯได้รายงานสัปดาห์ที่แล้วว่า การเข้าร่วมการประชุมอาเซียนของทรัมป์ 'อยู่ภายใต้การเงื่อนไข' ว่าทางกลุ่มอาเซียนจะสามารถทำให้มีพิธีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชาที่จะมีตัวเขาเป็นผู้นำในงานได้หรือไม่
โดยสำนักข่าวเบอร์นามาเปิดเผยเมื่อวันอังคาร(21)ว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีกำหนดหารือร่วมกับประธานาธิบดีทรีมป์ในด้านการค้า สันติภาพระดับภูมิภาคและวิกฤตเขตฉนวนกาซา
ด้านออสเตรเลียนไฟแนนเชียลรีวิวของออสเตรเลียรายงานวันพฤหัสบดี(23)ว่า ในการเดินทางมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ผู้นำสหรัฐฯต้องการลงนามข้อตกลงการค้ากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เป็นเพียงผู้นำเพียงคนเดียวที่มีกำหนดการประชุมระดับทวิภาคระหว่างกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และทรัมป์มีกำหนดจะเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาที่รู้จักในนามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Accord)
อ้างอิงจากสื่อไทย นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล จะนำคณะมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อร่วมการประชุมอาเซียน
ออสเตรเลียไฟแนนเชียลชี้ว่า ถือเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ถือเป็นผู้นำโลกจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและเอเชียตะวันออกไกลซัมมิต ทรัมป์เคยเข้าร่วมประชุมเมื่อปี 2017 ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่ง และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่ดำรงตำแหน่งต่อจากทรัมป์เดินทางเข้าร่วมเมื่อปี 2022
สอดคล้องกับความเห็นของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิว ที่เพิ่งพบผู้นำสหรัฐฯที่ทำเนียบขาวในวันอังคาร(21) คาดว่าจะพบกับผู้นำสหรัฐฯอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ อัลบานิสก่อนบินกลับออสเตรเลียได้แสดงความเห็นว่า “เป็นสิ่งที่ดีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯจะร่วมการประชุมอาเซียน”
“ประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ค่อยบ่อยครั้งที่จะเข้าร่วมทุกการประชุมอาเซียนและผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขามีความสนใจอย่างมากในภูมิภาคนี้”