ชิ่งก่อน!ทรัมป์ปัดข่าวอนุมัติยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลถล่มรัสเซีย แต่ยกเลิกซัมมิตกับ'ปูติน'อ้างเจรจาหยุดชะงัก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(22ต.ค.) ระบุรายงานข่าวที่บอกว่าอเมริกากำลังอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซีย "เป็นเท็จ" และเน้นย้ำว่าวอชิงตันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับขีปนาวุธเหล่านี้ อย่างไรก็ตามขณะเดียวกัน เขายกเลิกแผนประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน อ้างเหตุไร้ความคืบหน้าในการเจรจา
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม รายงานในวันพุธ(22ต.ค.) ว่ารัฐบาลทรัมป์ ได้ยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดกับยูเครน ต่อการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลบางชนิดที่ได้รับมอบจากบรรดาพันธมิตรตะวันตก
อย่างไรก็ตามล่าสุด ทรัมป์ เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ระบุว่ารายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ที่ว่า "สหรัฐฯอนุมัติ เปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย" เป็นข่าวเท็จ
"สหรัฐฯไม่เกี่ยวข้องอะไรกับขีปนาวุธเหล่านี้ ไม่ว่าพวกมันจะมาจากไหน หรือไม่ว่ายูเครนจะทำอะไรกับขีปนาวุธเหล่านั้น!" ทรัมป์กล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ เปิดเผยในวันเดียวกันว่า เขามีแผนยกเลิกการประชุมซัมมิตกับ ปูติน ผู้นำรัสเซีย โดยอ้างถึงสถานการณ์ที่ไร้ความคืบหน้าในความพยายามทางการทูต และความรู้สึกที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
"เรายกเลิกการประชุมกับประธานาธิบดีปูติน ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว "ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่วางเอาไว้ ดังนั้นผมจึงยกเลิก แต่ผมจะทำมันในอนาคต"
ทรัมป์ ยังแสดงความผิดหวังกับการเจรจาที่หยุดชะงัก "ด้วยความสัตย์จริง มีสิ่งเดียวที่ผมพูดได้คือ ทุกครั้งที่ผมคุยกับวลาดิมีร์ ผมมีการสนทนาที่ดี และจากนั้นมันก็ไม่คืบหน้าไปไหน พวกเขาไม่คืบหน้าไปไหน"
การยกเลิกการประชุมซัมมิต ยังมีขึ้นในขณะที่ทำเนียบขาวเปิดตัวมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล็งเป้าเล่นงานการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย ส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างครอบคลุมในการกดดันมอสโก ที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ แสดงความหวังว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้แค่เพียงชั่วคราว
(ที่มา:รอยเตอร์)