“ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ลาออก เซ่นเหตุโจรฉกเครื่องประดับนโปเลียนกว่า $100 ล้านรับทีวีวงจรปิดไม่พอ พิพิธภัณฑ์กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งวันพุธ

เอเจนซีส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ชื่อดังกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในวันพุธ(22 ต.ค) 2 วันหลังโดนโจรกรรมครั้งมโหฬารสร้างความแตกตื่นไปทั่วประเทศถึงปัญหาการรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเอ็มมานุเอล มาครงร้อนตัวสั่งเร่งมาตรการความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ด้านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ โลรองซ์ เดส์ คาร์ส์ (Laurence des Cars) แถลงยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในวันเกิดเหตุแต่รัฐมนตรีวัฒนธรรมแดนน้ำหอมปัดไม่รับ ยอมรับต่อรัฐสภาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ล้มเหลว ขาดกล้องทีวีวงจรปิดจริง
เลอมงด์ของฝรั่งเศสรายงานวันนี้(22 ต.ค)ว่า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(Louvre museum)บ้านของภาพวาดโมนาลิซ่าชื่อดังของศิลปินลีโอนาโด ดาร์วินชี สมัยยุคเรเนซองซ์กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันพุธ(22) หรือ 3 วันหลังจากเกิดเหตุโดนโจรกรรมเครื่องประดับนโปเลียนทั้งหมด 8 ชิ้นมูลค่าร่วมกว่า 100 ล้านดอลลาร์
เครื่องประดับที่ถูกนำออกไปรวมถึงสร้อยเพชรและมรกตที่จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ตมอบให้จักรพรรดินีมารี หลุยส์ ดัชเชสแห่งปาร์มา (Empress Marie-Louise) และมงกุฎจักรพรรดินีเออเฌนี (Empress Eugénie) ที่ประกอบไปด้วยเพชรเกือบ 2,000 เม็ด
ทั้งนี้พบว่าพิพิธภัณฑ์เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส แต่ทว่าห้องจัดแสดง Apollo Gallery สถานที่เกิดเหตุทางพิพิธภัณฑ์แถลงว่ายังคงปิดต่อไป
การปล้นอุกอาจไม่นานหลังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เพิ่งเปิดไม่นานในเช้าวันอาทิตย์(19)ใช้เวลาการปล้นเพียงแค่อึดใจแต่ฉกทรัพย์สินออกไปได้ถึง 88 ล้านยูโรหรือราว 102 ล้านดอลลาร์
เลอมงด์ชี้ว่า ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โลรองซ์ เดส์ คาร์ส์ (Laurence des Cars) ไม่ยอมออกแถลงการณ์ใดๆต่อสาธารณะตั้งแต่เกิดการโจรกรรมวันอาทิตย์(19) แต่เธอมีกำหนดต้องขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมประจำวุฒิสภาฝรั่งเศสตั้งแต่เวลา 16.30 น.ของวันพุธ(22)เป็นต้นไป เดส์ คาร์ส์ กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ตั้งแต่ปี 2021
ทั้งนี้ต่อหน้าคณะกรรมาธิการเธอได้เปิดเผยว่าได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งในวันอาทิตย์(19)หลังการโจรกรรมเกิดขึ้นแต่ทว่ากระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสปฎิเสธไม่ยอมรับหนังสือลาออก
ในการให้การผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ยอมรับว่ามีความบกพร่องทางการรักษาความปลอดภัยและไม่มีกล้องทีวีวงจรปิดอย่างเพียงพอ
เดส์ คาร์ส์ เปิดเผยว่าในตอนเกิดเหตุพบว่าระบบเตือนภัยนั้นทำงานแต่ยอมรับว่ากล้องทีวีวงจรปิดไม่มีเพียงพอในบริเวณจุดที่กลุ่มโจรบุกเข้า
“มีกล้องทีวีวงจรปิดเพียงตัวเดียวที่ติดตั้งหันไปทางทิศตะวันตกและทำให้ไม่สามารถมองเห็นไปที่บริเวณเฉลียงที่มีการบุกเข้ามา”
ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันเดียวกัน(22) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง สั่งเร่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ลูฟร์