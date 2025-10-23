xs
กลาโหมผู้ดีคอนเฟิร์ม “ทหารอังกฤษ” เข้า “อิสราเอล” ร่วม US จับตาข้อตกลงหยุดยิงทรัมป์ระหว่าง “รัฐสภายิว” ไฟเขียวผนวกดินแดน "เขตยึดครองเวสต์แบงก์" เทลอาวีฟเศร้าส่ง "ศพแรงงานไทย"เพิ่งได้คืนจาก "ฮามาส" กลับกรุงเทพฯ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษส่งกำลังทหารเข้าอิสราเอลเพื่อสังเกตการณ์เขตฉนวนกาซาร่วมกับนานาชาติทั้งอียิปต์ กาตาร์ ตุรกี และยูเออี รับรัฐสภาอิสราเอลวันพุธ(22 ต.ค)ผ่านมติผนวกเขตยึดครองเวสต์แบงก์เป็นทางการ เทลอาวีฟส่งคืนร่างคนงานไทย สนธยา อัครศรี เสียชีวิตตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ศพคืนจากฮามาสสุดสัปดาห์กลับกรุงเทพฯ

เอเอฟพีรายงานวันพุธ(22 พ.ค)ว่า สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลที่มีจำนวนทั้งหมด 120 คนในวันนี้(22) ผ่านกฎหมาย 2 ฉบับในการผนวกเขตยึดครองเวสต์แบงก์ เป็นความปราถนาอย่างเปิดเผยที่ออกมาจากบรรดารัฐมนตรีปีกขวาอิสราเอลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เป็นการผ่านมติเกิดขึ้นรับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ เดินทางมาเยือนกรุงเทลอาวีฟเพื่อสนับสนุนดีลหยุดยิงกาซาของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงความชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนการผนวกดินแดนเวสต์แบงก์

“ผมไม่อนุญาตให้อิสราเอลผนวกเขตเวสต์แบงก์” ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยกับนักข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อกันยายน

เอเอฟพีชี้ว่า หากไม่นับเขตยึดครองเวสต์แบงก์ เยรูซาเลมตะวันออกที่โดนอิสราเอลผนวกดินแดนจะพบว่า เวสต์แบงก์เป็นที่อยู่ของประชาชนปาเลสไตน์ร่วม 3 ล้าคนรวมไปถึงชาวอิสราเอลอีกราว 500,000 คนที่อาศัยในเขตตั้งถิ่นฐานตัวเอง

อย่างไรก็ตามเขตนิคมตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเวสต์แบงก์นั้นไม่ได้รับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศ

และก่อนหน้าเมื่อสิงหาคมพบว่า อิสราเอลอนุมัติโครงการตั้งถิ่นฐานชาวยิวครั้งมโหฬารระหว่าง Maale , Adumim และเมืองเยรูซาเลมในพื้นที่ดินแดนปาเลสไตน์ที่ประชาคมโลกได้เตือนว่าเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของรัฐปาเลสไตน์ที่กำลังจะเกิดใหม่
ทั้งนี้สื่ออิสราเอลได้รายงานว่ท นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ได้เรียกร้องให้สมาชิกพรรคลิคุดงดออกเสียงจากการโหวตผนวกเขตยึดครองเวสต์แบงก์ในวันพุธ(22)

ตามแถลงการณ์ พรรคลิคุด (Likud party) เรียกการโหวตว่า “เป็นอีกหนึ่งการยั่วยุจากฝ่ายค้านอิสราเอลที่มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนความสัมพันธ์ของพวกเรากับสหรัฐฯ”

สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานก่อนหน้าว่า ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น เฮียลลีย์ (John Healey) แถลงยืนยันส่ง ผู้บัญชาการอาวุโสไปพร้อมกองกำลังขนาดเล็กมุ่งหน้าสู่อิสราเอลเพื่อสนับสนุนความพยายามนานาชาติในการมอนิเตอร์ข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่บอบบางหลังได้รับการร้องขอจากอเมริกัน

ขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐฯได้ส่งกำลังทหารอเมริกัน 200 นายมาที่อิสราเอลซึ่งทหารอเมริกันจะไม่เดินทางเข้าสู่เขตฉนวนกาซา

สกายนิวส์ชี้ว่า การเปิดเผยของรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษในการส่งทหารเข้าอิสราเอลเกิดขึ้น 1 สัปดาห์หลังรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนใหม่ อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) อ้างลอนดอนไม่มีแผนส่งทหารไป

นายพลอังกฤษระดับพลตรีจะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยให้กับผู้บัญชาการสหรัฐฯที่จะต้องทำหน้าที่ควบคุมศูนย์ประสานงานพลเรือน-กองทัพที่คาดว่าจะมีกำลังทหารจากอียิปต์ กาตาร์ ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วม

“พวกเรามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความสามารถที่พวกเราสามารถเสนอได้” รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษกล่าวในงานที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในค่ำวันจันทร์(20)

และเสริมว่า “พวกเราสามารถช่วยเฝ้าระวังการหยุดยิง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การนำโดยคนอื่น”

ฮีลลีย์กล่าวเปิดเผบว่า “พวกเราทำเช่นนั้นตามคำขอของฝ่ายอเมริกันในการส่งเจ้าหน้าที่ระดับนายพล 2 ดาวไปยังกองบัญชาการทหารและพลเรือนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ”

เขายืนยันถึงบทบาทของอังกฤษในสถานการณ์นี้ว่า “ดังนั้นอังกฤษจะเป็นสมอเรือหลักในการมอบประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความสามารถที่พวกเรามี พวกเราไม่คาดหวังจะนำ..แต่พวกเราจะเล่นในบทบาทของพวกเรา”

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอังกฤษจะเดินทางไปพร้อมกับทีมทหารจำนวนจำกัดที่มีประสบการณ์การวางแผน

สกายนิวส์รายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อังกฤษเปิดเผบว่า ทีมที่จะส่งไปนี้จะช่วยเฝ้าระวังการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและการส่งผ่านรัฐบาลพลเรือนในกาซา

อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าวนี้ไม่ร่วมในกองกำลังนานาชาติรักษาเสถียรภาพกาซาที่จะส่งเข้าไปในเขตฉนวนกาซาเพื่อดำรงสันติภาพ

สกายนิวส์รายงานว่า แต่ทว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐฯได้รายงานในวันอังคาร(21)ว่า หลายประเทศที่อาจส่งกำลังทหารไปเข้าร่วมกองกำลังนานาชาติกำลังรู้สึกวิตกกังวลในการที่จะให้ทหารตัวเองอยู่ในกาซาระหว่างที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสยังคงไม่สลายตัวยอมวางอาวุธ

ขณะเดียวกันเทลอาวีฟในวันนี้(22)ตามรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษ ได้อำลาเป็นครั้งสุดท้ายต่อแรงงานไทยที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ต.ค ปี 2023 ที่ศพของเขาจะถูกส่งคืนกลับมาให้ครอบครัวที่ประเทศไทย อ้างอิงจากเอพี

ร่างของ สนธยา อัครศรี ถูกฮามาสซ่อนไว้ในเขตฉนวนกาซานานร่วม 2 ปีแต่กลุ่มติดอาวุธยอมส่งคืนมาให้เทลอาวีฟเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำนักงานใหญ่ของครอบครัวสำหรับการเดินทางกลับมาของตัวประกัน (the Families’ Headquarters for the Return of the Abductees) ออกแถลงการณ์มีใจความว่า จะมีการรวมตัวที่สนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อแรงงานไทย

พร้อมกันนี้ยังสดุดีว่าเขาเป็นพ่อที่อุทิศตัวและเกษตรกรที่มีความฝันจะมีฟาร์มเป็นของตัวเองในที่สุด

ในปี 2023 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสหลังวันที่ 7 ต.ค ฮามาสก่อศึกข้ามพรมแดนสังหารคนภายในแค่วันเดียวไปถึง 1,200 คนภายในวันเดียวกันรวมแรงงานไทย สนธยา อัครศรี และจับอีก 251 คนไปเป็นตัวประกัน

แต่อย่างไรก็ตามในสงครามเดียวกันนี้ที่ลากยาวถึง 2 ปีทำให้มีประชาชนปาเลสไตน์ต้องสังเวยชีวิตไปล่าสุดไม่ต่ำกว่า 68,000 คนและบาดเจ็บหลายแสนคน รวมถึงผู้เสียชีวิตจากการขาดอาหารผลมาจากการปิดล้อมทางมนุษยธรรมของเทลอาวีฟ





