ปักกิ่งโต้เดือดอ้าง “ออสเตรเลีย” ปฎิบัติการลับในทะเลจีนใต้จนต้องยิงพลุแสงขับไล่ ไม่พอใจ “ทรัมป์” ไฟเขียวดีลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ออสเตรเลียโดนปักกิ่งกล่าวหาอ้างส่งเครื่องบินสอดแนมโปไซดอน P-8 ของตัวเองปฎิบัติการลับกลางทะเลจีนใต้สุดสัปดาห์จนเกิดเรื่อง ส่งเสียงเตือนนายกรัฐมนตรีแคนเบอร์ราหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯไฟเขียวรับรองดีลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ 3 ชาติ AUKUS อ้างทำให้ภูมิภาคไม่สงบสุข
รอยเตอร์รายงานวันนี้(22 ต.ค)ว่า ออสเตรเลียโดนกล่าวหาว่าปกปิดและกล่าวเป็นเท็จสร้างเรื่องการเผชิญหน้ากับเครื่องบินรบจีนเมื่อสุดสัปดาห์
เกิดขึ้นหลังในวันอาทิตย์(19) เครื่องบินขับไล่จีนหนึ่งลำได้ปล่อยพลุแสงใกล้กับเครื่องบินกองทัพอากาศออสเตรเลียกำลังตรวจการหาข่าวตามปกติในน่านฟ้าสากล
และส่งผลทำให้กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียวันจันทร์(20) อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษออกแถลงการณ์ชี้ว่า จีนขับเครื่องบินอย่างไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพ
แต่ทว่าในวันพุธ(22)กระทรวงกลาโหมจีนได้ออกมากล่าวตอบโต้โดยอ้างว่า ออสเตรเลียนั้นลุกล้ำน่านฟ้าจีน
กระทรวงจีนชี้ไปว่า เหตุการประจัญหน้าวันอาทิตย์(19)เกิดใกล้กับหมู่เกาะพาราเซล(Paracel Islands)
และก่อนหน้าปักกิ่งยังออกแถลงการณ์แสดงคำเตือนอย่างดุดันไปยังแคนเบอร์ราหลังการพบกันที่ทำเนียบขาวระหว่างนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศให้การสนับสนุนข้อตกลง 368 ล้านดอลลาร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS ถือเป็นครั้งแรก
เดลีเมลของอังกฤษรายงานในวันพุธ(22)ว่า เป็นการเยือนครั้งสำคัญทางการทูตของผู้นำออสเตรเลีย ซึ่งนอกจากจะมีการรับรองดีลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS ที่ครั้งหนึ่งวอชิงตันได้ออกมาขอนำไปตรวจสอบพิจารณาใหม่ทั้งด้านต้นทุนและคุณค่าทางยุทธศาสตร์
การพบกันยังมีการลงนามข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญระหว่างออสเตรเลีย-สหรัฐฯ
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน กัว เจียคุน (Guo Jiakun ) ออกมาประณามข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS ที่จะยิ่งเป็นการจุดไฟเพิ่มความตรึงเครียดในภูมิภาคและเสี่ยงต่อการแข่งขันทางอาวุธรอบใหม่
ในตอนหนึ่งกล่าวผ่านแถลงการณ์ที่ออกมาในวันอังคาร(20)ตามหลังการหารือระหว่างอัลบานิสและทรัมป์ว่า “พวกเราต่อต้านการเผชิญหน้าของกลุ่มและอะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนนิวเคลียร์และทำให้การแข่งขันทางอาวุธรอบใหม่รุนแรงขึ้น”
ปักกิ่งออกมาเตือนว่า AUKUS นั้นคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาค พร้อมกล่าวหาออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐฯ ว่าละเมิดแนวทางปฎิบัติระหว่างประเทศด้วยการแชร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เรือดำน้ำกับชาติที่ไม่ใช่มหาอำนาจนิวเคลียร์
พร้อมประกาศเตือนไม่ให้ต่างชาติที่รวมไปถึงสหรัฐฯเข้ามาก้าวก่ายกิจการไต้หวัน โดยอ้างว่าเป็นเรื่อง “กิจการภายในจีน”
“ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ของดินแดนจีน” และโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงต่อว่า “พวกเราจะไม่มีวันจะอนุญาตให้ใครหรือกองกำลังใดแบ่งแยกไต้หวันจากจีนในทุกวิถีทาง”
เดลีเมลรายงานว่า คำแถลงล่าสุดเกี่ยวกับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS ครั้งใหม่ของทรัมป์ได้สร้างความมั่นใจให้กับทั้งออสเตรเลียและอังกฤษว่า AUKUS จะยังคงเป็นเสาหลักของยุทธศาสต์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาต่อไป
โดยทรัมป์ตอบนักข่าวว่า “พวกเขาจะได้มัน(เรือดำน้ำนิวเคลียร์)”
โดยภายใต้ข้อตกลงสหรัฐฯจะขายเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียให้กับออสเตรเลียตั้งแต่ราวต้นปี 2030 เป็นต้นไป