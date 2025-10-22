สื่อภารตะแย้ม 'ทรัมป์-โมดี'ใกล้บรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้าอินเดียที่นำเข้าสหรัฐฯ เหลือ 15-16%

สื่อ Mint ของอินเดียรายงานวันนี้ (22 ต.ค.) โดยอ้างแหล่งข่าว 3 คนที่ระบุว่า อินเดียและสหรัฐอเมริกาใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าซึ่งจะช่วยให้สินค้าจากอินเดียที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ถูกเก็บภาษีลดลงเหลือ 15-16% จากระดับ 50% ในปัจจุบัน
ข้อตกลงการค้าซึ่งเกี่ยวพันกับพลังงานและภาคเกษตรกรรมอาจส่งผลอินเดียต้องทยอยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลง ตามรายงานของ Mint
กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียและทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นข องรอยเตอร์ในประเด็นนี้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียเมื่อวันอังคาร (21)โดยเน้นหนักไปที่เรื่องการค้าเป็นส่วนใหญ่
ทรัมป์ ระบุว่า เรื่องพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการหารือเช่นกัน และ โมดี ได้ยืนยันกับตนว่า อินเดียจะจำกัดการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
ด้าน โมดี ยอมรับว่าตนกับ ทรัมป์ ได้พูดคุยกันแล้วจริงๆ แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่หารือกัน
“ขอบคุณประธานาธิบดี ทรัมป์ สำหรับโทรศัพท์และคำอวยพรอันอบอุ่นเนื่องในเทศกาลดิวาลี” โมดีกล่าวผ่าน X โดยอ้างถึงเทศกาลฮินดูซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ (20)
“ในเทศกาลแห่งแสงสว่างนี้ ขอให้ประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งสองประเทศยังคงส่องสว่างแก่โลกเพื่อเป็นความหวัง และยืนหยัดร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ” เขากล่าว
Mint รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า อินเดียอาจอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดและกากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้น และอาจมีการจัดทำกลไกทบทวนอัตราภาษีและการเข้าถึงตลาดเป็นระยะๆ
Mint ระบุด้วยว่า ข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียน่าจะถูกประกาศระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนนี้
ที่มา: รอยเตอร์