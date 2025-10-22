สงครามที่นั่งพิเศษ! ป้าไต้หวันด่า 'หญิงตั้งครรภ์' ไม่ยอมสละที่นั่งบนรถไฟ บอก 'อย่ามีลูกอีกเลย'

ชาวเน็ตแห่วิจารณ์กันสนั่นกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจบนระบบขนส่งสาธารณะของไต้หวัน เมื่อหญิงชราคนหนึ่งได้ดุด่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ยอมลุกจากที่นั่ง
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกโพสต์ครั้งแรกในกลุ่มส่วนตัวบนเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ (18 ต.ค.) และต่อมาก็ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Liberty Times ของไต้หวัน
ในคลิปวิดีโอจะเห็นหญิงชราผู้หนึ่งซึ่งแบกสัมภาระหลายใบกำลังเบียดเสียดอยู่บนรถไฟที่แน่นขนัด จากนั้นเธอได้หันไปบอกหญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งพิเศษให้ลุกให้ชายชราคนหนึ่งนั่ง
หญิงคนดังกล่าวปฏิเสธ โดยอ้างว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ และมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
ฝ่ายหญิงชราเลยเปลี่ยนคำพูดใหม่ โดยชี้ว่าเด็กที่นั่งข้างๆ หญิงตั้งครรภ์ซึ่งน่าจะเป็นลูกของเธอควรลุกจากที่นั่ง แต่หญิงที่เป็นแม่เด็กก็ไม่อ่อนข้อ โดยตอบว่ามีคนหนุ่มสาวเยอะแยะที่นั่งอยู่บนรถไฟ ทำไมป้าเธอถึงไม่ไปขอพวกเขาล่ะ?
หญิงสูงอายุตอบว่า "ก็ที่นั่งของพวกเขาเต็มแล้ว"
ฝ่ายหญิงสาวแย้งกลับแบบไม่ลดละว่า “แล้วที่นั่งของเราก็เต็มไม่ใช่เหรอ”
คำตอบนี้ทำให้หญิงชราเงียบไปเพียงไม่กี่วินาที ก่อนจะพูดอย่างดูถูกเหยียดหยามว่า
"ถ้าเธอมีสำนึกสักนิด เธอน่าจะได้คำตอบหลังจากที่ใช้เวลาคิดนิดหน่อย"
เมื่อเห็นว่าหญิงท้องไม่ตอบโต้ ฝ่ายหญิงชราจึงได้ใจเยาะเย้ยเธอต่อไปอีกว่า
"อย่าคลอดลูกออกมาอีกเลย ต่อให้มีลูกก็คงสั่งสอนลูกไม่เป็นหรอก"
เมื่อไม่นานนี้ก็เคยเกิดสงครามแย่งที่นั่งพิเศษในรถไฟไต้หวันจนเป็นข่าวดังมาแล้ว โดยเมื่อเดือน ก.ย. หญิงชราคนหนึ่งได้เรียกร้องที่นั่งพิเศษจากผู้โดยสารคนอื่น แต่กลับถูกอีกฝ่ายเตะสวนอย่างไม่ปรานี
ที่มา: must share news