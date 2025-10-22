ต้อนรับขับสู้! เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ เพียง 1 สัปดาห์ก่อนเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพประชุม 'เอเปค'

กองทัพเกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกในวันพุธ (22 ต.ค.) เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) จะเปิดฉากขึ้นที่เกาหลีใต้
การยิงทดสอบครั้งนี้ถือเป็นการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งแรกของเปียงยางนับตั้งแต่เดือน พ.ค. และเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามพัฒนาอาวุธที่นานาชาติกำหนดต่อรัฐโสมแดง ซึ่งสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ให้การสนับสนุน
ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คาดว่าจะพบกันที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้าระหว่างการประชุมเอเปค และยังมีกระแสคาดเดาว่า ทรัมป์ อาจจะพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนที่นั่นด้วย
คณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุว่า เกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกที่เชื่อว่าซึ่งถูกยิงจากพื้นที่ใกล้กรุงเปียงยางไปสู่ทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเช้าวันพุธ (22)
กองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบความเคลื่อนไหวก่อนการยิง และได้ติดตามขีปนาวุธเหล่านั้นหลังจากที่ถูกยิงออกไปแล้ว และเดินทางไปได้ประมาณ 350 กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งระบุว่า ขีปนาวุธดูเหมือนจะตกลงในแผ่นดิน
เกาหลีใต้ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธดังกล่าวให้กับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นแล้ว
ด้าน ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่น ชี้ว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่น และโตเกียวกำลังแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์กับสหรัฐฯ
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค. โดยยิงหลายลูกไปตกนอกชายฝั่งตะวันออก และได้นำขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปรุ่นล่าสุดออกมาอวดโฉมในเดือนนี้ระหว่างพิธีสวนสนามกองทัพที่มีนายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ของจีนเข้าร่วมด้วย
