ไทยเอาไง!ยุเกาหลีใต้จับมืออาเซียนหยุดสแกมเมอร์ในกัมพูชา กังวลเขมรไม่ให้ความร่วมมือ

เกาหลีใต้ควรร่วมมือกับบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา โคเรียไทม์สรายงานอ้างคำแนะนำของพวกผู้เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันบางส่วนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอใช้ปฏิบัติการทางทหาร โดยชี้ว่ามันเป็นแนวคิดที่อันตราย
อัฐิของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายชื่อ แซ่ปาร์ค ถูกส่งกลับถึงเกาหลีใต้ในวันอังคาร(21ธ.ค.) กว่า 2 เดือน หลังเขาถูกพบเสียชีวิตใกล้เขตล้อมรั้วอาชญากรรมแห่งหนึ่ง ในแถบพื้นที่ภูเขาโบกอร์ ของกัมพูชา
ตำรวจระบุว่า ปาร์ค ถูกทรมานอย่างทารุณ นำมาซึ่งภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในท้ายที่สุด พวกผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของเกาหลีใต้เดินทางไปยังกัมพูชาในวันจันทร์(20ธ.ค.) เพื่อทำการชันสูตรศพเพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริง ในขณะที่พวกผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าศพของปาร์ค มีรอยฟกช้ำและแผลถลอกเต็มตัว บ่งชี้ว่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิต ศพของเขาได้รับการฌาปนกิจในกัมพูชา หลังจากชันสูตรแล้วเสร็จ
การตายของปาร์ค โหมกระพือความเดือดดาลในวงกว้าง พวกผู้รอดชีวิตที่ประสบชะตากรรมเดียวกันในเขตล้อมรั้้วอาชญากรรมทั้งหลายในกัมพูชา พากันออกมาเล่าเรื่องเล่าอันน่าสยดสยองบนสื่อสังคมออนไลน์ แฉให้เห็นว่ามีการล่วงละเมิดอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นตามศูนย์สแกมเมอร์ทั้งหลาย เรื่องราวของพวกเขาได้รับความสนได้อย่างรวดเร็ว และมันเปลี่ยนกระแสความโกรธเคืองของประชาชน พุ่งมายังกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และตำรวจ ต่อสิ่งที่หลายคนกล่าวหาว่าไม่มีการตอบสนองอย่างทันท่วงที
ต่อมารัฐบาลเกาหลีใต้ตอบสนอง ด้วยการแถลงมาตรการฉุกเฉินต่างๆนานา โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกกักขังอยู่ในเขตล้อมรั้วอาชญากรรมทั่วกัมพูชา
คิม ฮี-จีน นักกฎหมายจากบริษัทกฎหมาย LKB & Partners ในกรุงโซล ชี้ว่าเกาหลีใต้มีเหตุผลที่ชอบธรรมตามกฎหมายในการดำเนินคดีไม่ใช่เฉพาะกับชาวเกาหลีใต้ที่สมคบคิดแก๊งอาชญากรรมที่กำกับดูแลโดยชาวจีน อาทิบุคคล 64 ราย ที่ถูกส่งตัวกลับจากกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังรวมไปถึงพลเมืองต่างชาติที่ต้องรับผิดชอยสำหรับการทรมานและเข่นฆ่าชาวเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม คิม ยอมรับว่าการดำเนินคดีกับบรรดาอาชญากรข้ามชาติมีความซับซ้อนทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศเจ้าบ้านไม่ยอมให้ความร่วมมือ
"อาชญากรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะลักพาตัวและทรมานชาวเกาหลีจนตาย ก่อโดยพลเมืองต่างชาติในต่างประเทศ" คิม กล่าว "กัมพูชามีขอบเขตอำนาจศาลหลักๆต่อคดีเหล่านี้ เพราะว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินของพวกเขา อย่างไรก็ตามถ้ากัมพูชายอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องสงสัยมายังเกาหลี เจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถดำเนินคดีกับพวกเขา แม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นชาวต่างชาติ เพราะว่าพวกเขาเข่นฆ่าพลเมืองเกาหลีใต้"
ดังนั้น คิม ซึ่งเป็นอดีตอัยการ เน้นย้ำว่าความร่วมมืออย่างเต็มที่ของรัฐบาลกัมพูชา จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้น
ลี แจ ฮยอน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาซันเพื่อการศึกษานโยบาย ในกรุงโซล เน้นย้ำว่ามีเพียงการตอบสนองร่วมในระดับภูมิภาคเท่านั้น ที่จะสามารถควบคุมภายคุกคามที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆของการฉ้อโกงทางออนไลน์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์
"ปฏิบัติการตอบสนองร่วมที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา, บรรดาชาติสมาชิกอาเซียน และเหล่าคู่หูอื่นๆในอินโด-แปซิฟิก เป็นสิ่งจำเป็น" ลี กล่าว "โซลควรร่วมมือกับประเทศเหล่านี้ เพื่อจัดการปัญหาสแกมออนไลน์ที่ร้ายแรงอย่างมาก และเครือข่ายฉ้อโกงที่กำกับดูแลโดยแก๊งอาชญากรรม คลอดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้"
อย่างไรก็ตาม ลี ยอมรับว่าการจัดตั้งแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคหนึ่งๆที่ทำงานได้จริง อาจเป็นเรื่องยากลำบาก ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการมีบทบาทสำคัญของจีน "จีนถือกุญแจสำคัญในสถานการณ์นี้ ผู้ปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเขตล้อมรั้งอาชญากรรม เป็นพลเมืองจีน" เขากล่าว "จีนคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ พลเมืองจีนเป็นทั้งผู้กระทำผิดและในหลายกรณีเป็นเหยื่อ ครั้งที่มีปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเขตล้อมรั้วเหล่านี้ คนส่วนใหญ่ที่ได้รับความช่วยเหลือออกมา มักเป็นชาวจีน"
ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเกาหลีใต้บางส่วนเสนอใช้ปฏิบัติการทางทหาร ในฐานะทางเลือกสุดท้ายในการช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวและทลายปฏิบัติการอาชญากรรม แต่ทาง ลี ปฏิเสธความคิดดังกล่าว โดยบอกว่ามันอันตรายและเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง
(ที่มา:โคเรียไทม์ส)