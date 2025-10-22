แดนอาชญากรรม!พบศพชาวจีนเน่าเปื่อยถูกทิ้งข้างถนนพนมเปญ คาดอาจเกี่ยวข้องสแกมเมอร์

พบศพเน่าเปื่อยของชายชาวจีนรายหนึ่ง ในกระสอบที่ถูกทิ้งไว้ใกล้ถนนสายหนึ่งในเขตดังกอร์ รอบนอกกรุงพนมเปญ เมื่อวันอังคาร(21ต.ค.) เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคดีอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าศพถูกพบโดยชาวบ้านรายหนึ่ง และชาวบ้านคนดังกล่าวได้แจ้งไปยังตำรวจ หลังเขาเปิดกระสอบที่มีกลิ่นเหม็น แล้วพบว่ามีร่างไร้วิญญาณเน่าเปื่อยอยู่ภายใน
Vann Chanchamroeun เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เผยว่ารถยนต์คันหนึ่งที่มีคนอยู่ภายใน 2 คน ถูกพบเห็นใกล้ที่เกิดเหตุในตอนเย็น ก่อนหน้าที่จะมีคนพบศพ โดยหลังจากจอดรถ ทั้ง 2 คนช่วยกันยกกระสอบขนาดใหญ่ลงมา และทิ้งมันไว้ในป่าใกล้ๆถนน ก่อนขับหนีไป
ตำรวจบอกว่าร่างไร้วิญญาณดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าอายุราวๆ 40 ปีเศษ เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม "เหยื่อน่าจะถูกฆ่าตั้งแต่หลายวันก่อน เนื่องจากกระสอบมีกลิ่นเหม็นมาก พวกผู้ต้องสงสัยใช้รถขนศพมา และทิ้งมันไว้ในสถานที่เปลี่ยว" พร้อมสันนิษฐานว่าคดีอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์
Chim Sitha ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่น กล่าวว่ายังไม่สามารถระบุเอกลักษณ์บุคคลเหยื่อ และยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร และบอกว่าตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามถนน พบว่าศพถูกนำพามายังชุมชนแห่งนี้โดยรถยนต์ และเวลานี้ยังอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)