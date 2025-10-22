ส่อเสียทุกอย่าง!สื่อแฉทรัมป์กดดันเซเลนสกี บีบยอมสละ'ดอนบาส'ให้รัสเซียแลกกับสันติภาพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กดดัน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ให้ยอมปล่อยมือจากภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกของประเทศ แลกกับสันติภาพ ระหว่างการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว(17ต.ค.) ในวอชิงตัน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เคียฟรายหนึ่งที่บอกกับเอเอฟพี
แหล่งระบุว่าการพูดคุยกับทรัมป์ ไม่ใช่เรื่องง่ายและความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน รู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกลากยาวเกินความจำเป็นและ "พายเรือในอ่าง"
เซเลนสกี พบปะกับ ทรัมป์ ณ ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในความหวังใช้ประโยชน์จากการที่ผู้นำสหรัฐฯมีความผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆต่อท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ที่ลังเลตอบรับข้อตกลงหยุดยิง
อย่างไรก็ตามเขากลับออกมามือเปล่า หลังจาก ทรัมป์ ซึ่งพูดคุยกับปูตินหนึ่งวันก่อนหน้านั้น ปฏิเสธคำร้องขอขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์ก และกดดันให้เขาทำข้อตกลง
เมื่อถูกถามว่า ทรัมป์ เร่งเร้าให้ เซเลนสกี ยอมถอนตัวออกจากดินแดนที่ยูเครนยังคงควบคุม อันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของปูติน ใช่หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกกับเอเอฟพีว่า "ใช่ มันเป็นความจริง"
ตามหลังพบปะกับ เซเลนสกี ทาง ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าการเจรจาระหว่างพวกเขานั้น "น่าสนใจมากๆ และเป็นไปอย่งจริงใจ แต่ผมบอกกับเขา แบบเดียวกับที่แนะนำประธานธิบดีปูตินอย่างหนักแน่น ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดการฆ่าฟัน และทำข้อตกลง!"
ทรัมป์ เคยสัญญาว่าจะหยุดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม แต่แล้วเขาก็ล้มเหลวในการบีบบังคับให้ ปูติน ยอมอ่อนข้อใดๆ
จุดยืนของ ทรัมป์ ในสงคราม เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แทบทุกครั้งตามหลังการพูดคุยกับทั้ง ปูติน และ เซเลนสกี
