ปารีสอ่วม! “นางโจรสาวจีน” ฝีมือขั้นโจรอาชีพใจกล้าบุกกวาด “ก้อนแร่ทองคำหายาก 6 ก้อน” มูลค่า 1.75 ล้านดอลลาร์จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสตอนตี 1 หลังปิดระบบสัญญาณเตือนภัยทั้งหมด

เอเอฟพี/เอเจนซีส์– พลเมืองจีนวัย 24 ปีโดนปารีสดำเนินคดีฐานโจรกรรมบุกเข้าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสตอนตี 1 เมื่อวันที่ 16 ก.ยหลังเปิดฉากโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปิดระบบเตือนภัยและกล้องวงจรไม่ต่างจากมืออาชีพก่อนกวาดก้อนแร่ทองคำหายากไปได้ถึง 6 ก้อนมูลค่า 1.75 ล้านดอลลาร์ ตอนโดนจับที่เมืองบาร์เซโลนาพบพยายามปล่อยทองคำเหลวหนักเกือบ 1 กิโลกรัมที่สเปนก่อนจะบินกลับจีน
เอเอฟพีรายงานวันอังคาร(21 ต.ค)ว่า ผู้หญิงจีนคนหนึ่งถูกจับพร้อมตั้งข้อหาโจรกรรมทองคำออกจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสกลางกรุงปารีส อัยการฝรั่งเศสแถลงวันอังคาร(21)ว่า เป็นหนึ่งในการโจรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่มีเป้าหมายไปที่สถาบันทางวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ตกเป็นเหยื่อ
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ในเวลานั้นให้คำจัดความว่า “เป็นพวกโจรที่เป็นมืออาชีพมาก” ลงมืออุกอาจบุกพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 16 ก.ย ก่อนหน้าไม่ถึงเดือนหลังเครื่องประดับนโปเลียนเพิ่งถูกกวาดออกไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในวันอาทิตย์(19)
ผู้หญิงชาวจีนวัย 24 ปีถูกจับกุมได้ที่เมืองบาร์เซโลนา สเปน เมื่อวันที่ 30 ก.ยในข้อหาบุกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสและขโมยก้อนแร่ทองคำที่หายากมีมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ออกไป Laure Beccuau อัยการกรุงปารีสแถลง
นางโจรสาวโดนส่งตัวมาให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในวันที่ 13 ต.ค ที่ในเวลาต่อมาโดนตั้งข้อหาโจรกรรมและการสมคบคิดการกระทำความผิดก่อนนำตัวส่งเข้าเรือนจำไปในวันเดียวกัน
การสอบสวนพบว่า ผู้หญิงจีนคนดังกล่าวหลบออกจากฝรั่งเศสไปในวันเดียวกันที่ได้บุกพิพิธภัณฑ์และกำลังเตรียมตัวบินกลับจีนไป
เอเอฟพีรายงานว่าในช่วงเวลาที่นางโจรสาวโดนจับที่สเปน พบว่าเธอกำลังพยายามขายทองคำเหลวหนักเกือบ 1 กิโลกรัม อัยการเผยโดยที่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่ม
ทั้งนี้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรธรรมชาติฝรั่งเศสค้นพบการโจรกรรมก้อนแร่ทองคำออกไปหลังพนักงานทำความสะอาดพบชิ้นส่วนที่แตกกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุ
และเปิดเผยว่าก้อนแร่ทองคำหนักเกือบ 6 กิโลกรัมคิดมูลค่าร่วม 1.7 ล้านดอลลาร์ แต่ความเสียหายทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์นี้ไม่สามารถประเมินค่าได้หนึ่งในก้อนแร่ทองคำที่มาจากโบลิเวียที่บริจาคในศตวรรษที่ 18 ส่วนอีกก้อนเป็นของพระราชทานจากจักรพรรดิรัสเซียซาร์นิโคลัสที่ 1 เมื่อปี 1833 และก้อนที่ 3 มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อยุคตื่นทอง และก้อนแร่ทองคำหนัก 5 กิโลกรัมจากออสเตรเลียหากคิดตามมูลค่าซื้อขายทองคำในปัจจุบันจะตกอยู่ที่ 585,000 ยูโร
อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษพบว่า เป็นการบุกโจรกรรมก้อนแร่ทองคำออกไปได้ทั้งหมดจำนวน 6 ก้อน โดยภาพที่ได้จากกล้องทีวีวงจรปิดพบภาพผู้บุกรุกที่มาคนเดียวเข้าพิพิธภัณฑ์ไปหลังเวลา 01.00 น. และกลับออกไปตอนราว 04.00 น.
บีบีซีชี้โดยอ้างอิงการรายงานของสื่อฝรั่งเศสพบว่า มีการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปิดระบบเตือนภัยและกล้องวงจรของพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้
มีพิพิธภัณฑ์ของฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่า 4 แห่งรวมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ปิรามิดแก้วชื่อดังและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสถูกบุกโจรกรรมกวาดของมีค่าออกไปในแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมาจนถึงเวลานี้ตำรวจแดนน้ำหอมยังคงตามล่ากลุ่มโจรบุกพิพิธภัณฑ์ลูฟร์