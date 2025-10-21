อดีตปธน.ฝรั่งเศส “นิโกลาส์ ซาร์กอซี” เข้าพบ “มาครง” ที่ทำเนียบก่อนเดินคอตกเข้าเรือนจำ "คดีสินบนกัดดาฟี”

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส นิโกลาส์ ซาร์กอซี เริ่มการรับโทษจำคุก 5 ปีในเรือนจำวันอังคาร(21 ต.ค)เป็นวันแรกของคดีรับสินบนจากอดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย โมอัมมาร์ กัดดาฟี หลังเข้าพบผู้นำแดนน้ำหอมคนปัจจุบันที่ทำเนียบปารีส
รอยเตอร์รายงานวันนี้(21 ต.ค)ว่า อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส โกลาส์ ซาร์กอซี กลายเป็นผู้นำแดนน้ำหอมคนแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่ต้องเข้าสู่เรือนจำ
เขาเดินกุมมือภรรยาเดินทางมาที่เรือนจำ La Sante กลางกรุงปารีส ในวันอังคาร(21)ท่ามกลางผู้สนับสนุนที่ยืนรอให้กำลังใจสำหรับการเริ่มต้นรับโทษจำคุก 5 ปีในเรือนจำคดีเงินกัดดาฟีที่พ่นพิษ
ซาร์กอซีเคยเป็นผู้นำประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างปี 2007 - ปี 2012 นั้นถูกศาลฝรั่งเศสตัดสินในเดือนที่แล้วว่ามีความผิดและต้องรับโทษจำคุกนาน 5 ปีในเรือนจำ
ไม่นานหลังที่เดินทางมาที่เรือนจำ อดีตผู้นำแดนน้ำหอมได้ออกแถลงการณ์ครั้งสุดท้ายผ่านแพลตฟอร์ม X อ้างตัวเองเป็นเหยื่อของการแก้แค้นและความเกลียดชัง
“ผมต้องการที่จะบอก(ประชาชนฝรั่งเศส) ด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่หวั่นไหวของผมนั่นคือ นี่ไม่ใช่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่กำลังโดนจำคุกในเช้านี้ แต่เป็นชายผู้บริสุทธิ”ซาร์กอซีแถลง
รอยเตอร์รายงานว่าในขณะที่เขาถูกพิพากษาผิดในการสมคบคิดกับผู้ช่วยใกล้ชิดในการวางแผน แต่กลับถูกสั่งให้พ้นผิดในการรับเงินส่วนตัวหรือการใช้เงิน
ทั้งนี้ซาร์กอซียืนกรานปฎิเสธการกระทำความผิดใดๆพร้อมเรียกคดีสินบนกัดดาฟีว่าเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง
ด้านทีมกฎหมายของเขาแถลงว่า ได้ยื่นเรื่องคำร้องขอปล่อยตัวก่อนกำหนดระหว่างการไต่สวนชั้นอุทธรณ์ที่กำลังค้าง ทางทีมทนายคาดว่าคำขอนี้จะถูกพิจารณ์ราว 1 เดือน คนเหล่านั้นกล่าวว่าหวังว่าจะสามารถช่วยให้อดีตประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์กอซีได้รับการปล่อยตัวภายในคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง
ทั้งนี้ก่อนหน้าเขาเดินทางไปเรือนจำเพื่อเริ่มการรับโทษ โพลิติโกรายงานวันจันทร์(20)ว่า พบว่าซาร์กอซีได้พบผู้นำฝรั่งเศสคนปัจจุบัน เอ็มมานุเอล มาครง ที่ทำเนียบฝรั่งเศสปาแลเดอเลลีเซในวันศุกร์(17)
มาครงที่กำลังประสบปัญหาทางการเมืองได้กล่าวแสดงความเห็นว่า การพบกันไม่ได้หมายความว่าการก้าวก่ายกระบวนการทางตุลาการแดนน้ำหอมที่เป็นอิสระ
“มันปกติในระดับส่วนตัว สำหรับตัวผมในการรับรองหนึ่งในอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสในแง่นี้” เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวระหว่างการเดินทางไปสโลวีเนีย
โพลิติโกรายงานต่อว่า ซาร์โกซีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดัง เขาเปิดเผยว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับนักการเมืองฝรั่งเศสปีกขวาชื่อดังจากพรรคเนชันแนล แรลลี มารีน เลอเพน (Marine Le Pen) ที่โดนตัดสินเมื่อต้นปีนี้ในคดียักยอกเงินรัฐสภายุดรป และอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ฟร็องซัว ฟียง (François Fillon) ที่โดนตัดสินคดียักยอกเงินหลวงเช่นกัน
ทั้งนี้อ้างอิงจากเอเอฟพีที่รายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ยก่อนหน้าว่า ศาลอาญาปารีสวันพฤหัสบดี(26) ออกคำพิพากษาตัดสินอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส นิโกลาส์ ซาร์กอซี วัย 70 ปีซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2007 – 2012 มีความผิดและสั่งลงโทษจำคุกในเรือนจำนาน 5 ปีในความผิดคดีสมคบคิดการกระทำความผิดถึงแม้ว่าศาลจะสั่งให้พ้นผิดในคดีคอร์รัปชันและการรับเงินส่วนตัวสำหรับการหาเสียง
เขามีรายงานรับเงินท่อน้ำเลี้ยงจากอดีตผู้นำลิเบีย พ.อ.โมอัมมาร์ กัดดาฟี จำนวน 50 ล้านยูโร เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสปี 2007
โดยเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่ 21 มี.ค ปี 2018ว่า คดีสอบรับเงิน 50 ล้านยูโรจากกัดดาฟี ถูกทำให้คืบหน้าเร็วขึ้น โดย ไซอัด ทาเคียดดีน (Ziad Takieddine) นักธุรกิจชาวเลบานอน-ฝรั่งเศส ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลกัดดาฟี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมีเดียพาร์ตในปี 2016ว่า ***เขาเป็นคนที่ขนกระเป๋าใส่เงินสดจากผู้นำลิเบียสำหรับการช่วยแคมเปญหาเสียงของซาร์กอซี***
ในการให้สัมภาษณ์ในเวลานั้น ทาเคียดดีนยังอ้างว่า เขาเดินทางระหว่างกรุงตริโปลีและกรุงปารีสถึง 3 ครั้งในช่วงปลายปี 2006 และต้นปี 2007 ซึ่งในแต่ละเที่ยวนักธุรกิจรายนี้ขนกระเป๋าใส่เงินสดจำนวนราว 1.5 -2 ล้านยูโร ซึ่งเป็นธนบัตรเงินยูโรฉบับละ 200 ยูโร และ 500 ยูโร โดยชายผู้นี้อ้างว่า กระเป๋าใบนี้เขาได้รับมาจากหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพลิเบียซึ่งเป็นคนของเผด็จการกัดดาฟี
เดอะการ์เดียนชี้ต่อว่า นิโกลาส์ ซาร์กอซี มีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อนกับอดีตเผด็จการลิเบีย เพราะในทันทีที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ เขาได้ออกคำเชิญผู้นำลิเบีย เพื่อเดินทางมายังกรุงปารีสในการเยือนอย่างเป็นทางการ พร้อมการต้อนรับขั้นสูงเมื่อวันที่ 10 ธ.ค ปี 2007 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งผู้นำฝรั่งเศสของเขา
แต่ทว่าในเวลาเดียวกันซาร์กอซีกลับเป็นผู้นำองค์การนาโตในการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังลิเบียของกัดดาฟี และช่วยให้กองกำลังกลุ่มกบฏสามารถโค่นล้มรัฐบาลกัดดาฟีได้สำเร็จในปี 2011