ไม่มีพลิก! สภาผู้แทนฯ ญี่ปุ่นโหวตไฟเขียว 'ซานาเอะ ทาคาอิจิ' ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 104 ของประเทศ

ซานาเอะ ทาคาอิจิ นักการเมืองสตรีสายอนุรักษนิยมสายแข็ง ได้รับการโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (21 ต.ค.) ในความเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการทำลายเพดานที่มองไม่เห็น และคาดว่าจะทำให้ญี่ปุ่นโน้มเอียงไปทางฝ่ายขวาอย่างชัดเจนนับจากนี้
ทาคาอิจิ ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นผู้นิยมชมชอบแนวทางของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ และนาง มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ของอังกฤษ ได้รับคะแนนโหวต 237 เสียงจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยคว้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีทั้งหมด 465 ที่นั่ง
ชัยชนะของเธอถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับประเทศที่ชายยังคงมีอิทธิพลอย่างล้นหลาม แต่ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ญี่ปุ่นโน้มเอียงสู่แนวทางฝ่ายขวาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องผู้อพยพและประเด็นทางสังคมต่างๆ
ชัยชนะของ ทาคาอิจิ เกิดขึ้นหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของเธอซึ่งปกครองญี่ปุ่นมาเกือบตลอดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้บรรลุข้อตกลงร่วมรัฐบาลกับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (Japan Innovation Party) หรือที่รู้จักกันในชื่อ อิชิน (Ishin) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20)
หลังเผชิญภาวะเงินฝืดมานานหลายปี ญี่ปุ่นกำลังเจอกับปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งกระพือความไม่พอใจของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการถ่ายเทคะแนนนิยมไปสู่พรรคฝ่ายค้าน รวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัด
เช่นเดียวกับอาเบะ เป็นที่คาดการณ์ว่า ทาคาอิจิ จะสนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า "การซื้อขายแบบทาคาอิจิ" (Takaichi Trade) ในตลาดหุ้น ส่งผลให้ดัชนีนิกเคอิพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งล่าสุดวันนี้ (21) แต่ในทางกลับกัน มันก็ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากญี่ปุ่นนั้นมีภาระหนี้สูงกว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อปีมาก
ทาดาชิ โมริ ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอจิ กาคุอิน ให้ความเห็นว่า แม้ ทาคาอิจิ จะมีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เพื่อให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพ เธอยังจำเป็นต้องขอการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านให้มากขึ้น
“ทั้งสองพรรคไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่ง และเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพและสามารถควบคุมคณะกรรมการสภาที่สำคัญๆ ได้ พวกเขาจำเป็นต้องรักษาที่นั่งไว้มากกว่าครึ่งหนึ่ง” เขากล่าว
โมริ เตือนว่า ความพยายามใดๆ ที่จะฟื้นฟูนโยบายอาเบะโนมิกส์อาจประสบปัญหาได้เช่นกัน เพราะมันถูกออกแบบขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินฝืด
“ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อในปัจจุบัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมีความเสี่ยงเพียงทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ในทำนองเดียวกันการลดภาษีการบริโภคอาจกระตุ้นอุปสงค์ แต่จะไม่สามารถควบคุมราคาที่สูงขึ้นได้”
ทาคาอิจิ ยังผ่านการรับรองจากสภาสูงที่มีอำนาจน้อยกว่า และจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 104 ของญี่ปุ่นในช่วงเย็นนี้(21) โดยทำหน้าที่ต่อจาก ชิเงรุ อิชิบะ ซึ่งประกาศลาออกเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
ที่มา: รอยเตอร์