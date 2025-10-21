รัสเซียเตรียมออกกม. 'จำคุกตลอดชีวิต' ผู้ก่อวินาศกรรม เอาผิดบุคคลตั้งแต่อายุ14 ปี

สมาชิกรัฐสภารัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ (20 ต.ค.) ว่า ได้ร่างกฎหมายกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ใช้ผู้เยาว์ในการก่อวินาศกรรม และลดเกณฑ์อายุความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวลงเหลือเพียง 14 ปี
นับตั้งแต่ส่งกองกำลังทหารบุกยูเครนในปี 2022 รัสเซียได้ร่างกฎหมายหลายฉบับซึ่งให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงของรัฐอย่างกว้างขวางในการควบคุมตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงในสงครามหรือแสดงพฤติกรรมต่อต้านรัฐ
วาซิลี พิสคารยอฟ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันจันทร์ (20) และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 419 จากทั้งหมด 450 คน จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ
ร่างกฎหมายนี้จะ "เพิ่มการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่พยายามบ่อนทำลายรากฐานรัฐของเรา" พิสคารยอฟ กล่าว
“กฎหมายนี้จะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น สูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า เกณฑ์อายุจะลดลงเหลือเพียง 14 ปี
พิสคารยอฟ ย้ำว่าร่างกฎหมายนี้คือสิ่งจำเป็น เนื่องจากการก่อวินาศกรรมเป็นภัยคุกคามต่อรัฐ เขายังกล่าวหาหน่วยสืบราชการลับของยูเครนและรัฐสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ว่ายกระดับการโจมตีแบบบ่อนทำลายต่อรัสเซีย รวมถึงมีส่วนพัวพันกับผู้เยาว์ในการก่อวินาศกรรม
เขาไม่ได้ยกตัวอย่างที่เจาะจง แต่อ้างอิงข้อมูลจากอัยการซึ่งระบุว่า เคยมีอาชญากรรมเชิงบ่อนทำลายเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 204 คดีในปี 2024 ทว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้กลับสูงถึง 174 คดีเข้าไปแล้ว
นาโตและยูเครนยังไม่ได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในทันที แต่ในอดีตเคียฟเคยกล่าวหารัสเซียว่ามีส่วนพัวพันกับการใช้เยาวชนยูเครนเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในช่วงสงคราม
รัสเซียยังชี้ว่า พวกชาติตะวันตกกำลังช่วยเหลือยูเครนโจมตีแหล่งพลังงานของแดนหมีขาว
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานพลังงานอื่นๆ ของรัสเซีย และมอสโกกล่าวว่าชาติตะวันตก รวมถึงมหาอำนาจหลักของนาโต ได้ช่วยส่งข่าวกรองให้กับเคียฟ
ทำเนียบเครมลินระบุว่า จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายโดยทั่วไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องจากรัสเซียกำลังเผชิญการโจมตีแบบผสมผสานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากชาติตะวันตก ซึ่งได้สนับสนุนยูเครนด้วยข่าวกรองและอาวุธมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์
กลุ่มฝ่ายค้านรัสเซีย รวมถึง อเล็กเซย์ นาวัลนี ซึ่งเสียชีวิตในเรือนจำอาร์กติกเมื่อปี 2024 เคยกล่าวไว้ว่าประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินได้สร้างระบบเผด็จการที่เปราะบาง ซึ่งวันหนึ่งจะถูกทำลายล้างโดยกระแสน้ำเชี่ยวกรากของประวัติศาสตร์
ที่มา : รอยเตอร์